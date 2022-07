Death Note: i fratelli Duffer dirigeranno una serie live action

Death Note, il celebre manga (e poi anime) creato dalla mente di Tsugumi Oba e dalla penna di Takeshi Obata, potrebbe presto avere un altro live action: i fratelli Duffer, creatori della serie tv Stranger Things, della quale si è appena conclusa la quarta stagione, hanno dichiarato, tra i vari progetti in corso, quello di un adattamento live action di Death Note.

Il Manga tratta di un giovane giapponese, Light Yagami che trova un quaderno, il Death Note, capace di uccidere chiunque il nome vi sia scritto sopra. Per evitare che siano colpiti omonimi, è fondamentale che il proprietario del Death Note abbia chiaramente in mente il volto del malcapitato. Le morti, cominceranno ad attirare la Interpol, che convocherà “L”, il detective più bravo al mondo, che dovrà dare la caccia al nuovo assassino “Kira”, nome d’arte che Light ha scelto per compiere i suoi crimini.

Sia l’anime che il manga hanno riscosso un successo tale che vari live action sono stati realizzati: due film sono prodotti nipponici, ovvero Death Note e L saves the world; tali film non hanno raggiunto il resto del mondo, essendo in lingua originale e con attori giapponesi. I prodotti sono comunque fedeli al manga per gran parte dei film, fino a modificarne il finale.

Death Note aveva già avuto un live Action prodotto da Netflix, con omonimo titolo. Il film del 2017, girato da Adam Wingard, aveva stravolto completamente la storia originale: i protagonisti sono tutti americani, come l’ambientazione del film stesso. Questo è solo uno dei motivi che aveva suscitato il malcontento dei fan.

Il progetto dovrebbe essere una serie tv prodotta da Netflix e noi speriamo che, con la bravura e l’esperienza dei fratelli Duffer, il nuovo progetto sia coerente con la sua forma cartacea e che sia un prodotto che renda onore al capolavoro che è Death Note.