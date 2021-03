Il Ragno Corazzato è il primo boss dell’Arcipietra di Stonefang in Demon’s Souls, nell’area del Tunnel di Stonefang. La prima fase di questa Arcipietra è molto lunga e la resistenza agli attacchi fisici che hanno i nemici può mettere in serie difficoltà un personaggio di basso livello, ma non temete poichè questa è una delle aree che è consigliabile fare se volete cominciare, anche perchè il boss non è poi questa grande minaccia.

Chi è il Ragno Corazzato

Demon’S Souls – Come Battere Il Ragno Corazzato

Da come fa intuire il nome, il Ragno Corazzato è un grosso aracnide (grande passione che tutti i souls dimostrano in ogni capitolo, e Demon’s Souls non è escluso) protetto da un’armatura (proprio come tutti i cavalieri) e se questo non dovesse essere abbastanza, può sparare anche fuoco. Il fuoco infatti non gli fa molto danno, ed è preferibile evitare incantesimi di tale elemento o usare la trementina per infondere l’arma.

Il Ragno Corazzato ha 7 attacchi, divisi in 2 fasi.

Attacchi ravvicinati:

Attacco laterale : il Ragno usa le sue zampe frontale per fare un’ampio attacco laterale. La mossa ricopre una buona distanza e per schivarla è preferibile schivare andando all’indietro. Tuttavia la mossa può essere parata, ma distrugge un’enorme porzione della stamina, ma non temete, a causa dei lenti attacchi del boss averete tutto il tempo di ricaricare l’energia prima del prossimo attacco.

: il Ragno usa le sue zampe frontale per fare un’ampio attacco laterale. La mossa ricopre una buona distanza e per schivarla è preferibile schivare andando all’indietro. Tuttavia la mossa può essere parata, ma distrugge un’enorme porzione della stamina, ma non temete, a causa dei lenti attacchi del boss averete tutto il tempo di ricaricare l’energia prima del prossimo attacco. Attacco centrale: dopo 2-3 Attacchi laterali il Ragno esegue un attacco centrale. Prima di effettuare l’attacco, il Ragno si agiterà e sferrerà questo colpo dall’alto, che è imparabile. Non temete, state al centro, vicino alla sua faccia e la mossa non vi dovrebbe neanche sfiorare.

Attacchi a distanza:

Ragnatela : il Ragno mostra il suo addome e spara una ragnatela. L’attacco non fa danno, ma se venite colpiti i vostri movimenti vengono rallentati e non potrete schivare , rendendovi una facile preda. Schivate al momento giusto per evitarlo.

: il Ragno mostra il suo addome e spara una ragnatela. L’attacco non fa danno, , rendendovi una facile preda. Schivate al momento giusto per evitarlo. 2 ragnatele : invece di un solo colpo, il ragno lancia due colpi consecutivi a distanza di un secondo fra l’uno e l’altro.

: invece di un solo colpo, il ragno lancia due colpi consecutivi a distanza di un secondo fra l’uno e l’altro. Palla di Fuoco : l’attacco più potente del boss. Il ragno spara dalla sua bocca una palla di fuoco. Fa molto danno, ma è facile da schivare.

: l’attacco più potente del boss. Il ragno spara dalla sua bocca una palla di fuoco. Fa molto danno, ma è facile da schivare. Palle di Fuoco : Invece di una sola, il Ragno spara 2-3 palle di fuoco a breve distanza l’una dall’altra. Schivatele in serie e avvicinatevi sempre di più.

: Invece di una sola, il Ragno spara 2-3 palle di fuoco a breve distanza l’una dall’altra. Schivatele in serie e avvicinatevi sempre di più. Lanciafiamme: Dopo troppo tempo che vi trovate vicino al boss, per allontanarvi, la creatura cosparge il tunnel d’olio nero, per poi lanciare una fiammata, mandando tutto il tunnel in fiamme. Se vi trovate vicino a lui mentre esegue questo attacco, provate ad andargli dietro, in alternativa, indietreggiate verso la nebbia iniziale e la fiammata non vi dovrebbe sfiorare.

La chiave è avvicinarsi

Demon’S Souls – Come Battere Il Ragno Corazzato

All’inizio dello scontro, una volta superata la nebbia, vi troverete all’inizio di un tunnel, con il Ragno che vi attacca a distanza alla fine di suddetto tunnel. Per batterlo dovrete avvicinarvi e attaccare la sua faccia. Proseguite nel tunnel ed evitate le sue sfere di fuoco e le ragnatele, per poi attaccarlo ravvicinatamente. Ovviamente schivate e parate i suoi attacchi anche da vicino. Quando inizia a sparare olio e vi costringe ad allontanarvi, ripetete il processo e in 2-3 volte dovreste sconfiggerlo.

Per fargli ancora più danni, utilizzate la Cosa Bianca Appiccicosa, una delle 3 resine presenti in Demon’s Souls, che permette di infondere l’arma con la magia.

Dalla distanza

Demon’S Souls – Come Battere Il Ragno Corazzato

In Demon’s Souls, molto più che ogni altro capitolo tagrato From Software, le armi a distanza sono incredibilmente utili, quindi fate in modo di portare sempre con voi Magie che sparano proiettili più le necessarie ricariche, o in alternative una balestra o un arco con le frecce.

Con questo tipo di armi la boss fight diventa ancora più semplice, poichè non dovrete avvicinarvi del tutto, ma quanto basta purchè i vostri proiettili colpiscano il brutto muso del ragno. State a distanza di sicurezza e sparategli finchè non viene sconfitto.

