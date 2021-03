Nintendo eShop – offerte Marzo 2021

Analogamente alle aziende concorrenti del settore, anche Nintendo elabora promozioni all’interno del suo Nintendo eShop che aggiorna di settimana in settimana con sconti e offerte su tantissimi giochi. Queste variano a seconda del periodo in quantità e qualità , per cui è possibile trovare in sconto esclusive Nintendo Switch tripla AAA oppure una miriade di giochi indipendenti, tutti da provare.

Immagine Promozionale Del Nintendo Eshop

Inoltre, per chi non lo sapesse, gli acquisti digitali fatti sul Nintendo eShop portano all’accumulo di “punti d’oro”: una valuta digitale spendibile in altri giochi presenti sullo store, esenti quindi da impiego di valuta reale. Dopo qualche consiglio sulle offerte di PlayStation Store, di seguito riportiamo cinque tra le decine di giochi in sconto fino al 14 Marzo 2021. Non c’è tempo da perdere quindi, prendete la vostra Nintendo Switch e affrettatevi.

Ecco cinque videogiochi per Nintendo Switch da acquistare e provare grazie ai nuovi sconti del Nintendo eShop.

Top 5 giochi in sconto su Nintendo eShop

Retro Game Pack

In bella vista nella prima pagina della sezione offerte del Nintendo eShop c’è questo piccolo bundle che contiene tre grandi classici del videogioco: Retro Game Pack. Il gioco si imposta come una vera e propria esperienza di Pong, Snake e Tic Tac Toe (noto in italiano come Tris). Di fatto, una volta entrati nel gioco sarà possibile scegliere quale dei tre affrontare, in un menù configurato come un tavolo su cui poggiano vecchi e nuovi device.

Immagine di gioco di Retro Game Pack

Cliccando sul televisore si accede alla storica schermata di Pong. C’è poco da dire sul gioco in sé, se non che l’intelligenza artificiale è più furba di quanto lo era quella del gioco originale del 1972. Snake è accessibile selezionando il Nokia 3310 posizionato sul tavolo: sarà quindi possibile scegliere tra differenti modalità di gioco che spaziano dal classico Snake a progressione infinita, fino ad arrivare a sfide a tempo. Infine, il foglio di carta e la penna sul tavolo connettono di giocare a Tic Tac Toe: la partita si struttura in più match di difficoltà crescente. Il bundle, in sconto dell’80% su Nintendo eShop è disponibile a soli 0,99€. Consigliamo di investire i punti oro che vi avanzano in questo titolo.

7th Sector

Il secondo titolo che consigliamo di recuperare con gli sconti del Nintendo eShop è 7th Sector. Trattasi di un gioco a metà tra il platform e il puzzle game. Sulla falsa riga di tanti altri titoli simili prodotti per Nintendo Switch, 7th Sector si distingue per l’atmosfera e il tono che caratterizzano il mondo di gioco.

Immagine di gioco di 7th Sector

Di fatto, il giocatore dovrà risolvere enigmi muovendosi all’interno di un cupo mondo di genere cyberpunk. I puzzle hanno proprio a che fare con la risoluzione di rompicapo a tema, in cui sarà necessario, ad esempio, collegare dispositivi per aprire porte e valichi altrimenti inaccessibili. Il gioco, di natura indipendente, ha vinto numerosi premi (tra cui Best Indie Game ai DevGAMM 2019) ed è disponibile su Nintendo eShop scontato del 30%, al prezzo di 13,99€.

Jump Force – Deluxe Edition

Questo è forse uno dei titoli più controversi del suo genere. Realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario del settimanale nipponico Shonen Jump, Jump Force è un picchiaduro a tema anime che include personaggi protagonisti di numerose saghe manga e serie animate giapponesi. Sia all’interno della modalità storia che in incontri con altri giocatori nella sezione multiplayer, il gioco permette di mettere alla prova i protagonisti più amati in quegli scontri spesso teorizzati da piccoli – “chi vincerebbe tra Goku e Naruto?”

Immagine di gioco di Jump Force

Quindi, se siete fan delle serie animate giapponesi di successo, il sistema di combattimento di Jump Force vi consentirà di spremere (letteralmente) la vostra Nintendo Switch fino all’osso. A lungo andare, purtroppo, Jump Force rischia di essere ripetitivo e stantio, ma questo dipende vivamente dalla passione del giocatore. Scontato del 40%, il gioco è disponibile nella sua versione Deluxe Edition (che espande il roster dei personaggi con altri 9 protagonisti) a 29,99€.

Thief Simulator

Nell’ambito dei simulatori videoludici esistono titolo stravaganti che permettono al giocatore di impersonare le figure più strampalate. Tra questi, ecco Thief Simulator, il primo simulatore in grado di mettervi alla prova in quanto ladri.

Immagine di gioco di Thief Simulator

Il gioco si configura come un titolo semi-open world in cui è possibile esplorare un quartiere residenziale scegliendo quale casa prendere di mira per un furto ben organizzato. È importante osservare e seguire il proprio bersaglio per qualche tempo, comprendendone il comportamento e gli atteggiamenti prima di procedere con il furto. Ecco quindi che arriva il momento di violare i sistemi di sicurezza ed entrare in casa. Questa esperienza è disponibile sul Nintendo eShop scontata del 90%, a soli 1,99€. Non lasciatevelo sfuggire!

Amnesia: Collection

Infine, ecco un altro piccolo bundle che contiene tre giochi che hanno segnato la storia del videogioco in modo alternativo. Di fatto, la maggior parte delle persone che pensa ad Amnesia non può che pensare ad alcuni YouTuber di successo che una decina di anni fa hanno reso popolare il fenomeno del Let’s Play.Â

Immagine di gioco di Amnesia: Collection

Amnesia: Collection racchiude tutti e tre i titoli che hanno portato sul piccolo schermo creatori di contenuti e relativi spettatori: Amnesia: The Dark Descent, A Machine For Pigs e Justine. Per quanto riguarda genere e gameplay, Amnesia è survival horror ambientato in un castello medievale da esplorare interamente. Inoltre, il giocatore, progredendo nella narrazione, potrà muoversi verso finali differenti in ognuno dei tre giochi. Scontato dell’80%, la collezione è disponibile sul Nintendo eShop a 5,59€.

5 / 5 ( 1 vote )