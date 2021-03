Dopo Falange, il secondo boss del Castello di Boletaria in Demon’s Souls è il Cavaliere della Torre. Questo guerriero è un colosso alto più di tre metri, ma come dice il detto ”più sono grossi…più rumore fanno quando cadono”.

Chi è il Cavaliere della Torre

Demon’S Souls – Come Battere Il Cavaliere Della Torre

Il Cavaliere è un enorme umanoide interamente coperto da un’altrettanto grande armatura di metallo grigio. Brandisce una lancia nella mano destra e uno scudo “a torre” grosso quanto una torre vera. Ad affiancarlo durante l’incontro ci sono degli arceri, situati presso i lati del castello.

Il cavaliere dispone di 6 attacchi:

Pestone : il Cavaliere alza il suo piede e poi con esso colpisce il suolo, causando danni anche a qualche centimetro di distanza. L’attacco è lento, e per evitarlo basta allontanarsi dal piede;

: il Cavaliere alza il suo piede e poi con esso colpisce il suolo, causando danni anche a qualche centimetro di distanza. L’attacco è lento, e per evitarlo basta allontanarsi dal piede; Scatto all’indietro : questo è sicuramente il più veloce dei suoi attacchi, poiché il Cavaliere fa solo un breve scatto all’indietro. Per evitarlo basta una semplice rotolata, ma in ogni caso non fa molto danno;

: questo è sicuramente il più veloce dei suoi attacchi, poiché il Cavaliere fa solo un breve scatto all’indietro. Per evitarlo basta una semplice rotolata, ma in ogni caso non fa molto danno; Colpo di scudo orizzontale : il Cavaliere alza il suo scudo, e poco dopo lo schianta al suolo, generando una grande esplosione anche ai lati dello scudo. Appena vedete che il gigante sta alzando lo scudo scappate, poiché l’attacco prende perfino alle spalle del nemico stesso;

: il Cavaliere alza il suo scudo, e poco dopo lo schianta al suolo, generando una grande esplosione anche ai lati dello scudo. Appena vedete che il gigante sta alzando lo scudo scappate, poiché l’attacco prende perfino alle spalle del nemico stesso; Colpo di scudo verticale : variante più veloce, e di conseguenza più debole, dell’attacco precedente. Il Cavaliere alza il suo scudo verticalmente, generando una piccola esplosione solo di fronte ad esso, lasciando questa volta le spalle scoperte;

: variante più veloce, e di conseguenza più debole, dell’attacco precedente. Il Cavaliere alza il suo scudo verticalmente, generando una piccola esplosione solo di fronte ad esso, lasciando questa volta le spalle scoperte; Colpo di lancia : se siete di fronte a lui, ma comunque lontani, il gigante userà la sua lancia per attaccare. L’arma è molto grande, e quindi l’attacco ricopre un raggio d’azione ampio. Non schivate lateralmente poiché vi colpirà quasi sempre, cercate di schivare in avanti o all’indietro.

: se siete di fronte a lui, ma comunque lontani, il gigante userà la sua lancia per attaccare. L’arma è molto grande, e quindi l’attacco ricopre un raggio d’azione ampio. Non schivate lateralmente poiché vi colpirà quasi sempre, cercate di schivare in avanti o all’indietro. Freccia d’Anima: quando vi trovate nelle parti alte dell’arena, mentre vi sbarazzate degli arcieri il Cavaliere non rimane fermo, ma usa la sua lancia per generare un gigantesco proiettile magico che infligge grandi danni. Evitate gli angoli e correte quando vedete questo attacco e non dovrebbe darvi troppi problemi;

Prima gli arcieri

Demon’S Souls – Come Battere Il Cavaliere Della Torre

Come fa ben intendere il filmato precedente alla boss fight, il Cavaliere della Torre è assistito durante lo scontro da un gruppo di arcieri, situati nella parte destra e sinistra dell’arena. Se non siete amanti dell’hardcore (e già giocare a Demon’s Souls è hardcore) e non volete combattere il colosso mentre dovete scansare una pioggia di frecce è consigliato abbattere gli arcieri sin da subito.

Dietro il Cavaliere, ci sono delle scale sia verso la destra che verso la sinistra. Salite le scale e raggiungerete la parte alta delle mura che compone l’arena del boss. Qui trovate gli arcieri, che non rappresentano singolarmente alcuna minaccia e vengono eliminati in pochi colpi. Tuttavia il gigante non resta a guardare mentre uccidete i suoi sgherri e quindi vi sparerà delle gigantesche frecce d’anime. Muovetevi velocemente, evitate le frecce ed uccidete tutti gli arcieri.

Tuttavia, sconfiggere il Cavaliere della Torre senza sbarazzarvi degli arcieri non è inutile, bensì sbloccherete un trofeo nascosto di Demon’s Souls!

Faccia a faccia

Demon’S Souls – Come Battere Il Cavaliere Della Torre

Una volta eliminati i noiosissimi arcieri potete affrontare il Cavaliere della Torre senza altre preoccupazioni. Avvicinatevi sfruttando il tempo di recupero che hanno i suoi attacchi e cercate di arrivargli alle spalle. Questa è la posizione ideale dove affrontare il boss poiché troverete il suo punto debole: le caviglie. Raggirato il colosso potete notare che dalle sue caviglie fuoriesce una luce blu, quindi colpite quel punto preciso più volte. Dopo aver attaccato le caviglie per qualche volta, il Cavaliere perderà l’equilibrio, finendo al suolo per qualche secondo. Una volta a terra, attaccate la testa del gigante per infliggergli dei danni enormi. Ripetete questo processo finché non sconfiggete il boss.

A distanza

Demon’S Souls – Come Battere Il Cavaliere Della Torre

Da come avrete capito, il boss non è molto difficile se si seguono i passaggi descritti, ma c’è un modo per rendere lo scontro ancora più semplice. Combattendo a distanza, quindi dalle torri dove sparano gli arceri o sulle scale; lo scontro diventa ancora più facile, poiché con i proiettili, magici o non, colpirete sempre il suo vero punto debole: la testa.

Una delle armi consigliate per lo scontro è la magia ”Freccia d’Anima (Soul Arrow)”, acquistabile dall’Apprendista di Freke nel Nexus per solamente 1000 Anime. Fate scorta di Spezie, poiché sia in questo scontro, che in Demon’s Souls in generale, vi torneranno sempre utili.

Cosa ne pensi? Vota ora!