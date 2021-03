Falange è il primo vero boss di Demon’s Souls, situato alla fine della prima fase del Palazzo di Boletaria, nell’Arcipietra del Piccolo Re. Poiché si tratta del primo vero ostacolo del gioco, Falange non è un avversario temibile, ma essere preparati può sicuramente aiutare.

Chi è Falange

Si tratta di una creatura gelatinosa con un nucleo al centro avvolto da una disgustosa fanghiglia e da delle radici. Di per sé questo demone non rappresenta alcun tipo di minaccia ma è circondato da un piccolo esercito personale di piccole melme armate di lancia e scudo: gli Opliti.

Demon’S Souls – Come Battere Falange

La verà difficoltà sta quindi nell’evitare i piccoletti per concentrare tutti gli attacchi sul pezzo grosso. Il boss ha solamente due attacchi, entrambi effettuati dagli Opliti.

Gli Opliti mostrano la lancia ed effettuano un colpo ravvicinato. Molto lento, ma infligge danni elevati ai livelli iniziali.

Gli Opliti mostrano la lancia e la scagliano. Questo attacco non fa molto danno, ma può essere fastidioso se interrompe una cura o se più Opliti lo effettuano contemporaneamente.

Per danneggiare il boss è necessario colpire il nucleo verde situato al centro, tuttavia quest’ultimo è quasi sempre protetto dagli Opliti. Per superare le difese di questi basta sconfiggerli o girare intorno e trovare uno spiraglio, poiché sia la Falange che i suoi difensori non sono particolarmente veloci.

Forza Bruta

Demon’S Souls – Come Battere Falange

Abbattere la Falange con la sola forza bruta è possibile, poichè il boss è molto debole e dispone solamente di 1.150HP. Se avete scelto una delle classi iniziali di Demon’s Souls incentrate sulla forza, destrezza, o comunque sull’attacco ravvicinato non dovreste avere troppe difficoltà . Ma mi raccomando, non esagerate, parate i colpi degli sgherri ed evitate di buttarvi nella mischia o potreste fare una brutta fine. Nascondetevi dietro una delle colonne, prendete il tempo che vi serve ed attaccate al momento che reputate giusto.

Distanza di Sicurezza

Demon’S Souls – Come Battere Falange

Se armature e spadoni non fanno per voi, e preferite la sicurezza della Magia o delle armi da lancio, non temete, affrontare questo boss a distanza è ancora più semplice.

La Falange, così come i suoi accoliti, subisce danni elevatissimi dalle magie, e bastano pochi incantesimi per terminare lo scontro. Tuttavia è sconsigliato abusarne, poiché spesso gli Opliti possono fare da scudo ”umano” e assorbire il colpo, e questo può portare ad un esaurimento delle spell. Usate le magie con saggezza e sarà una passeggiata.

Se avete scelto i Coltelli da Lancio come Dono iniziale, o avete scelto il ladro, potete usare gli oggetti da lancio per affrontare il boss dalla giusta distanza mentre cercate un’apertura.

Il Fuoco

Demon’S Souls – Come Battere Falange

Demon’s Souls è sicuramente un gioco difficile, nonostante ciò il titolo offre al giocatore tutto quello di cui ha bisogno, se esso si dimostra abbastanza attento.

Il punto debole della Falange è il Fuoco, e nella prima fase del Castello di Boletaria sono presenti molti oggetti che generano danni da Fuoco. Le Bombe Incendiarie sono l’oggetto migliore per ottenere una vittoria sicura. Sono presenti ben 6 bombe nel castello, e se decidete di utilizzarle tutte contro la Falange, questa si ritroverà con la salute vicina allo 0 in pochissimo tempo. Insieme allo scioglimento della salute del boss, le bombe distruggono all’istante gli Opliti, spaccando ogni sorta di difesa del nucleo.

Il secondo oggetto sono le Trementine. Questo oggetto rende l’arma infuocata e gli attacchi delle armi ravvicinate ancora più devastanti di quanto già fossero. Sono presenti 3 Trementine nella prima fase del castello, e se avete intenzione di sconfiggere il boss mentre vedete tutte le gelatine attorno che si sciolgono pian piano, questa è la strategia che fa per voi, nonché la più divertente.

