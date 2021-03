Playstation Store - 5 Prequel/Sequel Da Giocare

Come da prassi, periodicamente PlayStation Store aggiorna la sua sezione Promozioni con nuove offerte a tema per un determinato periodo di tempo (solitamente non più di tre settimane). Recentemente abbiamo visto alcuni titoli in sconto che condividevano contesti di produzione e intrattenimento prettamente nipponici, ma anche più generiche selezioni.

Da poche ore è disponibile un nuovo catalogo di videogiochi in sconto su PlayStation Store e questa volta il tema che collega i vari titoli disponibili è il loro essere prequel o sequel di altri capitoli all’interno di una determinata saga. Si spazia quindi da serie di successo a titoli indipendenti e meno conosciuti. Questo set di offerte di PlayStation Store propone sconti fino all’80%, con prezzi accessibili per molti giochi, da acquistare entro il 25 Marzo 2021.

Immagine promozionale dei nuovi sconti su PlayStation Store

Scopriamo quindi cinque videogiochi per PS4 da acquistare e provare grazie ai nuovi sconti PlayStation Store.

Top 5 Prequel/Sequel PlayStation Store

Dead Rising Triple Bundle Pack – PS4

Il primo gioco menzionato in realtà non è un singolo titolo ma un bundle. Di fatto, alcune offerte e promozioni della sezione prequel/sequel di PlayStation Store riguardando proprio Remasterd e bundle pack di titoli usciti in passato. In questo elenco sono presenti ben due bundle. Il primo è il Dead Rising Triple Bundle Pack.

Immagine di copertina di Dead Rising Triple Bundle Pack

Per chi non conoscesse il gioco, Dead Rising è un grande classico d’avventura di sopravvivenza in un mondo governato dagli zombi. Marchio di fabbrica della serie è l’ironia, per cui i classici scontri contro i non morti spesso avvengono con l’impiego di oggetti inusuali come aspirapolvere o spade laser. Nel caso non aveste mai affrontato nessuno dei primi tre capitoli della serie, questo bundle è a dir poco perfetto. Non si tratta di un titolo must have ma indubbiamente di un’esperienza ludica da fare. Scontato del 60%, il bundle è disponibile su PlayStation Store a soli 14,99€ – meno di cinque euro per ogni gioco che compone il pacco.Â

Life is Strange 2 – PS4

Cambiando completamente genere e atmosfera, il secondo titolo in offerta è Life is Strange 2, acquistabile su PlayStation Store episodio per episodio o singolarmente tramite Season Pass. Il titolo è il sequel di quella che è forse l’avventura grafica migliore di Square Enix e racconta la vita di Max, una ragazza in grado di viaggiare nel tempo. I due capitoli sono inframezzati da uno spin off dedicato a Chloe, migliore amica di Max, intitolato Life is Strange: Before the Storm.

Immagine di copertina di Life is Strange 2

Il nuovo capitolo si distacca apparentemente dagli eventi dei giochi che lo hanno preceduto, ma nel corso della storia sarà possibile individuare un legame diretto con questi. Caratteristica fondamentale è la progressione attraverso scelte del giocatore che influenzano direttamente la narrazione. Ecco quindi che esplorare il mondo con i giovani Sean e Daniel può essere un’esperienza unica e irripetibile per ogni giocatore. Scontato del 60%, Life i Strange 2 è disponibile su PlayStation Store al prezzo di 12,78€ per la Stagione Completa.

Just Cause 4 Complete Edition – PS4

All’interno del mercato di Square Enix, il titolo che segue è un sequel che va a perfezionare il lavoro fatto dagli sviluppatori sui capitoli precedenti: Just Cause 4. Analogamente al capitolo antecedente, il giocatore può muoversi all’interno di uno mondo open-world completamente esplorabile e quasi del tutto distruttibile. Di fatto, scopo del gioco è scatenare il caos con armi, esplosivi e veicoli.

Immagine di copertina di Just Cause 4

Just Cause 4 eleva all’estremo quanto introdotto nel corso degli anni dalla saga di appartenenza. Rispetto a Just Cause 3 è possibile notare una serie di miglioramenti grafici e tecnici che rendono l’esperienza di distruzione e caos più fluida di prima. L’unica pecca può essere riscontrata in una quasi del tutto assente alternanza tra climi differenti, che rende potenzialmente il mondo di gioco visivamente piatto. Ma questo non blocca le esplosioni. Con uno sconto del 75%, il gioco è disponibile nella sua versione Complete Edition (che tra le altre cose include armi uniche e Season Pass) su PlayStation Store al prezzo di 17,49€.

Assassin’s Creed Origins – PS4

Tra i prequel e sequel in sconto su PlayStation Store – riconducibili al genere open-world – è necessario menzionare Assassin’s Creed Origins. Il gioco è l’ennesimo sequel di una saga avviata all’esordio di PlayStation 3 e che ha portato Ubisoft a un successo commerciale inaspettato. Ma non solo. È anche il primo a rinnovare la saga con dinamiche da GDR, ambientando la sua storia nell’Antico Egitto.

Immagine di copertina di Assassin’s Creed Origins

Di fatto, sarà possibile scoprire le origini del Credo degli Assassini protagonista da anni della saga. La rappresentazione di un Egitto immerso nella natura selvaggia consente al giocatore di interagire non solo con nemici umani ma anche animali e mostri. Di fatto, la mitologia egizia è ben inserita nel contesto narrativo di Assassin’s Creed attraverso enigmi e boss fight che legano gli dei egiziani alle divinità che stanno alle spalle del Credo. Nel caso vi siate persi i capitoli precedenti della saga e siate interessati ad approcciarla, Origins è sicuramente un buon punto di inizio. Scontato del 78% è disponibile su PlayStation Store a 15,39€.

Spyro Reignited Trilogy – PS4

Infine, come anticipato, ecco il secondo bundle presente in questo breve elenco di sconti su PlayStation Store. Non si tratta solo di un bundle ma anche di un remake. Di fatto, questo pacchetto racchiude tre giochi che hanno segnato la storia di PlayStation più di due decadi fa. Questo remake colpisce in pieno petto i giocatori più adulti, ricreando perfettamente i mondi, le storie e le atmosfere che hanno segnato una generazione.

Immagine di copertina di Spyro Reignited Trilogy

Gli ambienti di Spyro Reignited Trilogy sono minuziosamente dettagliati e i miglioramenti grafici, tecnici sono di alta qualità . La serie platform rivive su console di nuova generazione con la possibilità di esplorare i piccoli mondi del draghetto sputafuoco con una nuova prospettiva. Speriamo che il rinnovato interesse per il ritorno di un platform come Spyro sia il segno di un futuro della saga – come avvenuto nel caso di Crash Bandicoot.

