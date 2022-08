Sherlock Holmes The Awakened, rilasciato il trailer ufficiale

La software house indipendente ucraina Frogwares, famosa per le sue avventure grafiche riguardo il noto detective inglese Sherlock Holmes, ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Sherlock Holmes The Awakened, titolo remake che seguirà la storia del precedente Sherlock Holmes: Chapter One rilasciato l’anno prima.

Frogwares ha aperto una campagna su Kickstarter per finanziare lo sviluppo del titolo, riuscendo in poche ore a superare la quota iniziale stabilita (70.000 €). Lo studio ha optato per delle ricompense totalmente digitali e fattibili, tra cui digital artbook, la colonna sonora, abiti esclusivi disponibili dal pre-lancio o l’accesso a missioni secondarie come contenuto scaricabile.

Sergiy Oganesyan, direttore delle comunicazioni di Frogwares, ha dichiarato:

“Abbiamo optato per Kickstarter per avere una sorta di sicurezza finanziaria per il gioco, ma anche per cercare di ricompensare i nostri fan più accaniti che hanno deciso di supportarci fin da subito. In questo modo possiamo offrirgli quel poco di riconoscimento inserendo i loro nomi e le loro foto nel gioco, mentre è ancora in fase di sviluppo.”

Sherlock Holmes The Awakened verrà rilasciato entro la metà del 2023, se non prima, e sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.