Tekken 7: un aggiornamento ed un teaser per l’ottavo capitolo?

Combattenti di tutto il mondo, radunatevi! Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer relativo a Tekken 7, annunciando un aggiornamento previsto per il 17 agosto.

Il picchiaduro, settimo capitolo della saga cult, si aggiorna con un bilanciamento delle varie meccaniche di gioco ed anche nuove combo per alcuni personaggi.

Disponibile su Pc, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One, il gioco è stato già aggiornamento molte volte mediante vari DLC a pagamento che hanno visto l’aggiunta di molteplici personaggi. Questa volta, Bandai ha deciso che l’update sarà totalmente gratuito.

Tekken 7 è stato protagonista anche di numerosi tornei che si sono tenuti in giro per il mondo e con questo trailer Bandai Namco ha deciso di annunciarne uno nuovo. Il Tekken World Tour 2022 Global Finals si terrà nella città di Amsterdam il 4 ed il 5 febbraio 2023.

Sicuramente accorreranno tantissimi giocatori da tutto il mondo per partecipare, mentre molto probabilmente l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale ufficiale Twitch di Tekken 7.

“Get ready”

Infine, Bandai Namco ha suggerito di guardare il trailer per intero. Infatti, nell’ultima parte è possibile vedere una transizione dal vecchio Tekken al nuovo con protagonista uno dei personaggi principali, Kazuya. Si può notare come negli ultimi secondi, il protagonista sia rappresentato con una grafica incredibile e due semplici parole “Get Ready” (Siate pronti) appaiono sullo schermo.

Magari è in arrivo un annuncio su Tekken 8 come suggerito dal tweet dei The Game Awards?