Dga: raggiunto un accordo storico con gli studios

La Directors Guild of America, meglio conosciuta come DGA, sembra aver finalmente raggiunto un accordo provvisorio con gli Studios su un nuovo contratto triennale. L’accordo raggiunto sabato, sostanzioso come mai prima, dovrebbe essere messo ai voti martedì ed include aumenti salariali e un aumento del 76% delle royalties estere per le piattaforme maggiori.

Tra i dibattiti per l’accordo, presente anche la parentesi dedicata all’intelligenza artificiale, in cui si chiarisce che essa non è una persona e che quindi non potrà in alcun modo sostituire membri attivi della DGA.

Questo accordo sembra aver sventato la possibilità di uno sciopero dei registi, che poco prima erano stati appoggiati dagli stessi sceneggiatori, i quali ricordiamo sono in sciopero ormai da 33 giorni.