A causa dell’emergenza sanitaria i Marvel Studios sono stati costretti a interrompere le riprese dei progetti legati al Marvel Cinematic Universe, e a rimandare l’inizio della Fase 4. In attesa dell’arrivo di nuovi film e serie TV su Disney+ e dell’uscita di Black Widow nelle sale cinematografiche, gli Studios chiudono questo 2020 con due annunci importanti: un Avengers Musical per capodanno e una nuova docu-serie intitolata Legends!

L’inizio del nuovo anno a suon di Marvel

Sul social cinese Weibo il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato, attraverso un video, lo spettacolo musicale a tema Marvel Cinematic Universe. Il 31 dicembre, il musical verrà presentato durante il celebre Bilibili New Year’s Gala e andrà in onda in anteprima sul sito di video-sharing cinese Bilibili.

Shang-Chi

Lo spettacolo sarà dedicato al pubblico cinese, soprattutto in occasione dell’arrivo di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, un film basato sul personaggio dei fumetti Shang-Chi o anche Il Maestro del Kung-Fu. Non si sa con chiarezza di cosa tratterà il musical, ma per ora le informazioni sicure sono due: la messinscena conterrà delle anticipazioni sui nuovi prodotti e farà rivivere i momenti più emozionanti e leggendari della Saga dell’Infinito. Un modo per dare inizio a una nuova era in seguito agli eventi della battaglia finale di Avengers – Endgame.

I fan sperano di vedere nella rappresentazione musicale alcuni attori e attrici che hanno lasciato un segno indelebile in 12 anni di pellicole cinematografiche ma, il produttore ha precisato che in vista dei nuovi content disponibili nel 2021, l’evento è di natura promozionale.

Il messaggio di Feige per i fan cinesi

Ecco il messaggio completo di Kevin Feige e qui è possibile vedere anche il video:

“Salve a tutti i fan Marvel in Cina! Sono Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Il 2020 è stato un anno inusuale per tutti noi, ma insieme abbiamo mantenuto viva la speranza di fronte a una situazione senza precedenti, e non abbiamo mai smesso di raccontare le storie dei nostri eroi.”

Kevin Feige – Marvel Studios

Kevin Feige ha inoltre aggiunto che:

“Il prossimo anno, la Marvel continuerà a portare storie fantastiche sul grande schermo, tra cui Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e Eternals, dando inizio a una nuova era del Marvel Cinematic Universe. Prima di ciò, ci sarà anche una performance musicale a tema Marvel per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Seguite il Bilibili New Year’s Gala il 31 dicembre per dare un’occhiata a ciò che vi aspetta nel 2021.”

Il fandom italiano dei supereroi potrà seguire lo show, molto probabilmente, su Disney+ o tramite le varie dirette su Youtube e Twitch.

La docu-serie Legends

In seguito al Disney Investor Day, l’hype per le nuove anticipazioni rilasciate dai Marvel Studios è alle stelle. Ad aprire questo 2021 sarà proprio WandaVision il 15 Gennaio, seguita da un vasto numero di serie tv e film elencate in questo articolo.

Phase 4 Marvel Cinematic Universe

Qualche giorno fa i social dello studio cinematografico hanno pubblicato il logo della serie non presentata durante il Disney Investor Day, Legends. La descrizione del post rivela la data d’uscita e il numero di episodi rilasciati:

“Marvel Studios: Legends è una nuova serie che rivisita alcuni dei momenti più iconici del Marvel Cinematic Universe, un personaggio alla volta. Si parte con Wanda Maximoff e Visione, i primi due episodi saranno disponibili in streaming a partire dall’8 gennaio su Disney+”.

Marvel Studios : Legends

I dettagli a riguardo sono molto limitati, ma Legends potrebbe essere una docu-serie che ripercorre le vicende accadute nei 23 film precedenti, in relazione ai singoli personaggi e le peculiarità che li caratterizzano.

Come anticipato dai social media, i primi episodi riguarderanno Scarlet Witch e Visione, in occasione dell’uscita della serie TV giusto una settimana dopo. Gli altri episodi potrebbero soffermarsi sugli eroi che hanno reso la Saga dell’Infinito una delle più seguite e amate di tutti i tempi, come Iron Man o Captain America, ma potrebbe anche introdurre qualcosa a riguardo i Young Avengers. In assenza di trailer e ulteriori news, non resta che aspettare l’8 Gennaio 2021.

