3 servizi streaming che non conoscevi

Il mondo dello streaming è in espansione continua e la pandemia ha potenziato il fenomeno all’inverosimile. Esistono ancora pochi individui che non siano iscritti ad almeno uno dei servizi che popolano il web, come Netflix, Prime Video e Disney +.

A questi, che sono sicuramente i più famosi, se ne stanno aggiungendo molti altri, guidati dai vari Apple TV+, Starz Play ed in America soltanto (per il momento) HBO Max. Ma non esistono solamente servizi con contenuti riguardanti serie tv e cinema, ma anche che divulgano programmi ed eventi sportivi come Dazn, WWE Network e Discovery +, o materiale anime come VVVVID e Crunchyroll.

In questo miasma di applicazioni e siti web potrebbero esservene fuggiti alcuni molto molto interessanti che meritano sicuramente più attenzione di quanta già ne abbiano.

Mubi

Se sei appassionato di cinema d’autore Mubi è l’applicazione che stavi cercando. Un servizio che vede la propria mission nel distribuire film che difficilmente riuscirebbero a penetrare nel nostro mercato. Il tutto nasce dalla difficoltà del suo creatore di trovare il film “In the Mood for Love” di Wong Kar-Wai da guardare comodamente da una qualche piattaforma internet. Quando si dice “far di necessità virtù”.

Midnight Factory

Un servizio che si presenta come canale Prime. Per chi non lo sapesse i canali Prime sono vere e proprie piattaforme di streaming a cui si può accedere attraverso la piattaforma Amazon previa sottoscrizione di un secondo abbonamento, generalmente pari a 3,99€ al mese o 7,99€. Midnight Factory appartiene all’omonima casa di distribuzione, specializzata nell’horror. Se sei un amante del brivido, questo non puoi fartelo scappare. Clicca qui se desideri ulteriori informazioni sui canali Prime.

Minerva Pictures

Rimaniamo nell’ambito canali, ma questa volta ci spostiamo su Apple Tv. Seguendo lo schema di Prime, anche su Apple Tv è possibile sottoscrivere abbonamenti a singoli canali che sbloccano ulteriori contenuti. Tra i più interessanti troviamo Minerva Pictures, laddove è possibile reperire molti titoli distribuiti dall’omonima azienda di produzione/distribuzione. Se il nome vi è nuovo potete schiarirvi le idee cliccando qui.

Ma ovviamente ne esistono molti altri e alcuni potrebbero essere su misura per te che stai leggendo. Hulu ad esempio lo conoscevi? Continua a seguirci per scoprire tutte le novità sul mondo dello streaming.