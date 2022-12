Dreadwolf: nuovo video di bioware per il dragon age day 2022

Il 4 dicembre è sempre stato un giorno importante per i fan della saga Bioware di Dragon Age; ieri è stato infatti il “Dragon Age Day“, ossia la speciale giornata di dicembre dove i fan sperano sempre di avere nuove notizie sullo sviluppo di Dragon Age 4.

A questa pagina è possibile leggere la comunicazione di Bioware in cui, in primo luogo, si ringraziano i fan per la loro passione e il sostegno dimostrato. Effettivamente il 2022 è un anno piuttosto proficuo per la saga: sta per arrivare la serie Netflix Dragon Age Absolution il 9 dicembre e, negli ultimi anni, si è tornato a parlare un po’ di Dragon Age 4.

Precedentemente era stato pubblicato anche un racconto breve “As we fly” in cui si approfondiscono luoghi e personaggi che probabilmente ritroveremo nel nuovo titolo.

Successivamente il comunicato tratta delle collaborazioni e della raccolta fondi ad opera di Unofficial DA Day per le associazioni Child’s Play, Legal Defense fund e AbleGamers.

Un’importante impegno della casa di sviluppo è stato preso nei confronti dell’organizzazione Trans Empowerment project che si impegna nel supporto delle persone più marginalizzate della comunità queer. Il sostegno di Bioware alla comunità LGBTQ+ è ormai noto da tempo, sin dai suoi primi giochi, infatti, rappresentò le sessualità dei personaggi in modo naturale e spontaneo, senza che questa condizionasse in qualche modo la percezione del gioco o della trama (è possibile approfondire l’argomento in questa intervista).

Venendo ora al dunque, Bioware ci ricorda che non molto tempo fa è stato svelato il titolo di Dragon Age 4, ossia Dreadwolf. Cosa hanno deciso di rilasciare oggi? Si tratta di un video che mostra nuovi concept art del gioco, in cui vediamo il temibile lupo (Solas) e sentiamo la voce narrante di Varric che ne illustra l’ambiguità: “Dio elfico della menzogna oppure eroico ribelle contro la tirannia?”, chi è davvero Solas?

Nulla, in realtà, che non si sapesse già. Molti fan si chiedono quando si potrà vedere un video sul gameplay vero e proprio, fino ad ora sono stati mostrati solo concept art e racconti, quindi poche immagini che possano illustrarci almeno uno scorcio di ciò che è davvero il gioco.

Bioware è famosa per le sue storie stratificate e una narrazione in cui il giocatore può davvero influenzare il titolo, non a caso Solas fu una delle romance più importanti di Dragon Age Inquisition, oltre ad essere anche un personaggio effettivamente ben scritto e interessante; Solas è un elfo di cui non si riescono a capire davvero le intenzioni: perché fa tutto questo? Perché vuole distruggere il mondo? Sono domande che i fan si pongono ormai da ben otto anni. Era il lontano 2014, sembra sia passata un’eternità.

La Bioware ha vissuto momenti difficili in quanto alcuni dei suoi componenti più importanti hanno lasciato il team, membri che lavorarono ai primi titoli di Dragon Age fin dal suo esordio come saga. Si tratta di avvenimenti che di certo hanno destato timori, il nuovo titolo di Dragon Age riuscirà a soddisfare le aspettative? Riuscirà a proseguire con una narrativa convincente una saga che è ormai entrata nei cuori di milioni di fan? Non ci resta che aspettare notizie in più e (si spera in tempi brevi) delle immagini o video sul gameplay del titolo.