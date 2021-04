Eccoci arrivati al Dio Drago, il poster-boy (o forse dovrei dire poster-demone?) di Demon’s Souls. Al tempo della release originale del titolo nel 2008, l’allora piccolo studio From Software decise saggiamente di stampare il muso di questo gigantesco drago ovunque per pubblicizzare il gioco, e come dargli torto, è un drago! Infatti il Dio Drago è l’unico dei boss del gioco a comparire nell’intro sia in versione originale che nel remake, e sarà sempre lui a polverizzare la barra vitale nel tutorial se per puro caso dovreste riuscire a sconfiggere Falange durante il primo incontro. Il momento di vendicarsi per quello scontro insuperabile è arrivato, quindi prendete spada e scudo e…gettateli via perché non vi serviranno a nulla.

Più che un classico boss, questo scontro di Demon’s Souls si avvicina alla Culla del Caos del primo Dark Souls, e già questo dovrebbe spaventarvi.

Chi è il Dio Drago

Demon’S Souls – Come Battere Il Dio Drago

Il Dio Drago è un drago (chi l’avrebbe mai detto) antropomorfo di enormi dimensioni, con otto occhi. Nel mondo di Demon’s Souls, l’arcidemone era venerato dai popoli che abitavano le terre di Stonefang, ma un giorno questo è stato esiliato e rinchiuso, con il Fiammeggiante a fare da guardiano alla soglia che separa il Dio dal resto del mondo. Nonostante sia definito ”dio”, oltre alla stazza il Dio Drago non ha poteri speciali che differiscono da quelli di un drago qualunque, quindi sputa fuoco e attacca con i suoi arti.



Il Dio Drago dispone di 2 attacchi:

Pugno: non appena gli occhi diventano rossi nella parte alta della zona dello scontro, il drago colpisce con un pugno che infligge pesantissimi danni. Per evitarlo piazzatevi dietro le colonne e aspettate che questo giri lo sguardo.

Fiammata: il Dio Drago effettua questo attacco nella parte bassa dell’arena dove lo si affronta, e colpisce il giocatore con una potente fiammata a cui è difficile sopravvivere. Per evitarlo piazzatevi dietro le pietre e aspettate che questo giri lo sguardo.

Stealth Souls

Demon’S Souls – Come Battere Il Dio Drago

Lo scontro con il Dio Drago è differente da quello degli altri demoni del gioco, anzì si può dire che il boss differisca da tutti i boss mai realizzati da From Software. Per batterlo non dovrete sguainare la vostra lama contro di lui finché i suoi punti vita non raggiungono lo zero, bensì dovrete nascondervi dal suo sguardo e avanzare quando è girato. Lo scontro comincia con il giocatore in cima a un altare con il Dio Drago proprio davanti a esso, e da subito è possibile notare che l’arcidemone ha gli occhi illuminati di rosso.

Quando gli occhi sono rossi, allora il boss ha individuato la posizione del giocatore e di conseguenza effettuerà un ruggito per poi colpirlo con un potente pugno. Per evitare di essere visti nascondetevi dietro le colonne e quando questo si gira dalla parte opposta, proseguite. Capirete di potervi muovere quando gli occhi del drago sono gialli.

Noterete che ci sono dei massi che bloccano la vostra strada, distruggeteli prima che il drago si giri verso di voi e proseguite fino alla prima balestra. Interagendo con questa balestra danneggerete il boss, togliendogli un terzo della sua barra vita. Per la seconda fase, il Dio Drago non sarà più così gentile con voi da limitarsi a un semplice pugno, bensì vi colpirà con una fiammata alla massima potenza. Per evitare di essere bruciati vivi la strategia è precisamente la stessa, ovvero quella di tenerlo sempre puntato con la telecamera e di muoversi appena questo gira lo sguardo. Distruggete i sassi e raggiungete la seconda balestra.

Demon’S Souls – Come Battere Il Dio Drago

Questo secondo colpo farà piegare il drago, rendendolo vulnerabile ai colpi del giocatore per un breve arco di tempo. Fortunatamente qualche attacco è sufficiente a sconfiggere il Dio Drago e ottenerne l’anima. E così cade un altro arcidemone di Demon’s Souls.

Non dovreste avere troppi problemi poichè la chiave sta nell’essere rapidi e non essere individuati, quindi abbandonate il vostro equipaggiamento e girate ”nudi” per avere una maggiore velocità. Spaccare le rocce con qualsiasi arma potrebbe richiedere più del previsto, quindi per evitare di perdere troppo tempo equipaggiate uno spadone o un’arma pesante. Se avete un’arma a distanza potete sparare in sicurezza da dietro le colonne.

Demon’S Souls – Come Battere Il Dio Drago

Se siete in Pura Tendenza Bianca nell’Arcipietra di Stonefang, a sinistra appena inizia lo scontro troverete uno spadone che ha il valore d’attacco di 200 che potrebbe aiutarvi nello scontro.