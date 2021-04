Playstation Store – Sconti Di Primavera 2021

Ha inizio l’ultima settimana di saldi primaverili su PlayStation Store. Infatti, come ogni anno, e come anticipato trattando i saldi di marzo, Sony inaugura il mese di aprile proponendo una vasta gamma di sconti su titoli mainstream e indipendenti, i cosiddetti Sconti di Primavera del PlayStation Store, validi fino al 29 aprile 2021.

Con offerte che arrivano fino all’80% di sconto, proponiamo una selezione di cinque titoli da giocare o provare almeno una volta nella vita, disponibili su PlayStation Store a prezzi vantaggiosi. Inoltre, ricordiamo che il mese di aprile si presenta come uno dei più ricchi di contenuti per i giocatori PlayStation. Di fatto, attraverso abbonamento a PlayStation Plus, sarà possibile scaricare gratuitamente entro la fine del mese tre titoli tripla A, tra cui una nuova IP per PS5, e, tramite la selezione della campagna Play At Home, provare fino a dieci nuovi giochi gratuiti, tra cui Horizon Zero Dawn.

Immagine Promozionale Degli Sconti Di Primavera Su Playstation Store

A Way Out – PS4

Il primo titolo proposto è un gioco passato in sordina forse a causa della particolarità che lo contraddistingue. Di fatto, A Way Out è fruibile obbligatoriamente in co-op online con un compagno. A un primo sguardo, tale caratteristica può essere colta come un limite, soprattutto dai giocatori che preferiscono affrontare storie in single player, o da chi, banalmente, non è abituato a condividere l’esperienza di gioco.

Immagine di gioco di A Way Out

Sorge lecito pensare quindi che l’espediente cooperativo sia solo uno dei modi in cui affrontare la narrazione di A Way Out, ma, sin dai primi minuti di gioco, è possibile rendersi conto di quanto la storia raccontata debba essere fruita in co-op. Il viaggio di Vincent e Leo porterà il giocatore e un amico a svolgere insieme compiti sia banali che drammatici e il risultato è un’avventura cinematografica memorabile, ricca di varietà e decisamente unica nel suo genere (in tutti i sensi). Scontato del 70%, il gioco è disponibile su PlayStation Store a soli 8,99€.

A Plague Tale: Innocence – PS4

Sembra ironico, ma tra i più interessanti titoli degli ultimi anni ce ne sono molti che hanno trattato pandemie, epidemie e racconti di piaghe, anticipando la realtà distopica e falsamente apocalittica in cui ci troviamo oggi. Tra questi, spicca A Plague Tale: Innocence, la storia di una delle pandemie più note nella cultura occidentale: la peste nera.

Immagine di gioco di A Plague Tale: Innocence

La storia di A Plague Tale: Innocence racconta di due orfani che sopravvivono in un mondo devastato dalla peste nera attraverso un avvincente gameplay che sfrutta dinamiche stealth in modo sapiente e ben calibrato, portando a una percezione del mondo di gioco molto reale. Il titolo presenta un’impostazione su binari, per cui l’assenza di scelte morali ed etiche annulla spesso la sospensione dell’incrudelità. Nonostante ciò, è sicuramente un gioco da provare, considerando i tempi che corrono. Scontato del 75% è disponibile su PlayStation Store a 12,49€.

The Outer Worlds – PS4

Cambiando totalmente scenario e racconto, ecco un’avventura spaziale decisamente da provare. Ultimo lavoro realizzato da Obsidian, nota casa di sviluppo videoludica incentrata sul genere GDR, The Outer Worlds si incastra perfettamente nello spazio che esiste tra i lavori di Bethesda e BioWare. Trattasi di un valido GDR a tema fantascientifico distribuito in un periodo di totale assenza sul mercato di titoli tripla A analoghi.

Immagine di gioco di The Outer Worlds

Il sistema di combattimento, protagonisti, antagonisti e compagni di gioco, trasmettono una sorta di nostalgia verso una tipologia di gioco e una certa estetica che è stata a lungo assente dagli scaffali del mercato videoludico. In poche parole, The Outer Worlds è decisamente un viaggio consigliato a tutti i giocatori che hanno una vena fantascientifica e una passione per i GDR. Scontato del 60%, è disponibile su PlayStation Store al prezzo di 23,99€.

Bioshock: The Collection – PS4

Infine, le ultime due proposte non hanno a che fare con singoli titoli in sconto su PlayStation Store, ma con raccolte o bundle che uniscono due o più giochi. La prima di queste è una collezione di tre giochi, una trilogia, che ha fatto la storia: Bioshock: The Collection. Questo pacchetto di contenuti contiene i primi due titoli ambientati a Rapture e il terzo capitolo e la sua storia della fatiscente città sospesa di Columbia.

Immagine di gioco di Bioshock Infinite contenuto in Bioshock: The Collection

Nelle scorse settimane è giunta voce di un possibile quarto capitolo in cantiere, sorge quindi necessario recuperare l’intera trilogia. Caratterizzato da un’estetica e da un’atmosfera decisamente uniche, è possibile definire Bioshock in quanto sparatutto in prima persona con dinamiche narrative e di gameplay al limite tra scienza e fantascienza. Disponibile su PlayStation Store scontato dell’80%, la collezione ha un prezzo di soli 9,99€.

Bundle Crash Bandicoot – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled – PS4

Il secondo bundle di giochi disponibile in quest’ondata di saldi, è dedicato ai giocatori di vecchia data, ai più nostalgici. Consigliato sia a chi ha intenzione di tuffarsi negli anni Novanta e navigare in spazi platform che hanno fatto la storia del videogioco, sia a chi non è mai emerso dal mare di ricordi della propria infanzia videoludica.

Immagine di gioco di Bundle Crash Bandicoot – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled

Per quei pochi che non ne hanno mai sentito parlare, Crash è a tutti gli effetti l’icona di PlayStation, l’esperimento riuscito che ha portato Naughty Dog al successo attuale. Questo bundle consente di recuperare l’intera storia del coyote più famoso di Sony dalla sua genesi, passando per tre differenti titoli platform e arrivando a un’esperienza unica di competizione “su strada”. Scontato del 55%, il Bundle Crash Bandicoot – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled è disponibile su PlayStation Store a 31,49€.