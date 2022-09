Elden ring: annunciate due artbook per novembre

Kadokawa Corporation ha recentemente annunciato l’arrivo di due nuove artbook su Elden Ring, denominate “Elden Ring Official Art Book Volume I” e “Elden Ring Official Art Book Volume II“. L’artbook è stata divisa in due volumi, ed è composta da un buon numero di lavori in altissima qualità sulle opere presenti nel titolo. Nel primo volume sono presenti illustrazioni utilizzate nel filmato iniziale, diversi concept art di luoghi specifici e dungeon, ma anche molte altre immagini relative alle armature e ai personaggi. Il secondo volume, invece, contiene illustrazioni dei vari nemici presenti nel titolo, oltre che a numerose immagini sulle armi e sugli oggetti raccolti dai giocatori durante la loro campagna.

L’edizione speciale sarà disponibile in quantità limitate sul sito di Ebten.jp e includerà le due artbook ufficiali e a una stampa incorniciata in alta qualità di Godfrey, il primo Lord ancestrale. La cornice sarà di circa 440 x 354 mm, mentre le dimensioni dell’illustrazione saranno A4 (287 x 202 mm).

Ciascun volume includerà un totale di 400 pagine super dettagliate e di alta qualità, mentre la scatola a tre lati citata nel sito è disponibile gratuitamente come bonus esclusivo Ebten. I volumi saranno resi disponibili a partire dal 30 novembre 2022 in edizione fisica.