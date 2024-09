Elgato Stream Deck Neo, Recensione: un controllo avanzato e competitivo

Lo Stream Deck di Elgato ha subito una significativa evoluzione negli ultimi sette anni, trasformandosi da un semplice control pad personalizzabile per live-streamer e game broadcaster in un macropad versatile. Oggi, lo Stream Deck può essere utilizzato per praticamente qualsiasi attività che richieda la pressione di un pulsante. Con la gamma di prodotti Neo, Elgato punta a rendere questo dispositivo ancora più mainstream.

Il nuovo Stream Deck Neo, pur non differendo molto dagli altri modelli già sul mercato, si distingue per il suo prezzo competitivo di 99,99 euro. Questa cifra lo rende molto più accessibile rispetto allo Stream Deck XL, che costa più del doppio. Avere un prezzo più basso senza sacrificare la funzionalità lo rende un'opzione molto attraente per una vasta gamma di utenti.

La somiglianza dello Stream Deck Neo con l'hardware esistente è in realtà un vantaggio significativo. Offre lo stesso centro di comando personalizzabile e funzionale, ma a un prezzo ridotto. L'aspetto semplice e pulito, con un numero adeguato di pulsanti e manopole, lo rende approcciabile sia per i nerd dei gadget che per gli utenti occasionali. Questo design lo rende ideale per chi lavora da casa e cerca di ottimizzare il proprio flusso di lavoro.

In pochi giorni, lo Stream Deck Neo è diventato una componente essenziale della mia configurazione e del mio flusso di lavoro. Credo fermamente che questo dispositivo sia pronto a uscire dal suo guscio come strumento indispensabile non solo per i creatori di contenuti, ma per una vasta gamma di professionisti.

Nonostante il prezzo di 99,99 euro sia ancora relativamente alto, lo Stream Deck Neo appare come un prodotto completo e maturo, che ha raggiunto la sua forma definitiva. Lo consiglierò sicuramente a chiunque cerchi di fare un'aggiunta significativa alla propria scrivania.

Elgato ha sperimentato e perfezionato il concetto di centro di controllo desktop per anni, producendo varie versioni per soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti, dagli streamer avanzati ai principianti. Lo Stream Deck Neo si rivolge specificamente a coloro che cercano una soluzione di livello base, ma con tutte le funzionalità essenziali.

Tre motivi per considerare lo Stream Deck Neo di Elgato:

Prezzo Accessibile: Con un costo di 99,99 euro, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri modelli più costosi. Design Semplice ed Efficace: Un layout pulito e funzionale lo rende adatto sia per i professionisti che per gli utenti occasionali. Versatilità: Può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'aggiunta preziosa a qualsiasi postazione di lavoro.

In sintesi, lo Stream Deck Neo rappresenta un'eccellente opzione per chiunque desideri migliorare la propria produttività e semplificare le operazioni quotidiane.

Prezzo e Disponibilità

Il 18 aprile 2024, Elgato ha presentato il nuovo Stream Deck Neo, insieme ad altri prodotti della linea Neo come il microfono Wave Neo e il Game Capture Neo. Con un prezzo di 99,99 euro, il Stream Deck Neo si posiziona come un'opzione più economica rispetto alle altre varianti disponibili sul mercato.

Lo Stream Deck Neo è attualmente disponibile solo nel colore bianco, una caratteristica comune a tutti i prodotti della serie Neo. Questo colore si integra perfettamente con molte configurazioni, specialmente quelle che già includono accessori bianchi come case per PC. Personalmente, lo trovo un'ottima aggiunta alla mia configurazione che utilizza prevalentemente accessori di colore bianco.

L'accessibilità economica del Stream Deck Neo, unita alla sua disponibilità immediata, lo rende una scelta attraente per chi cerca un dispositivo di controllo per lo streaming senza spendere cifre elevate. Nonostante il prezzo competitivo, il prodotto mantiene la qualità e le funzionalità che ci si aspetta da un marchio come Elgato.

Caratteristiche

Lo Stream Deck Neo si distingue per i suoi tasti grandi e comodi, che permettono di appoggiare le dita facilmente e azionarli con sicurezza. Ogni tasto è dotato di un interruttore a membrana con una protuberanza tattile, che offre un clic soddisfacente al tocco. La base del dispositivo è rivestita con un'imbottitura in gomma, garantendo una presa salda sulla scrivania senza scivolare. Inoltre, il supporto regolabile consente di scegliere tra tre diverse posizioni, permettendo un utilizzo sia in modalità inclinata che piatta.

Questo modello specifico dispone di 8 tasti, ciascuno dotato di un piccolo schermo LCD che può essere configurato per mostrare diverse immagini o icone a seconda delle necessità dell'utente. Otto tasti rappresentano un equilibrio ideale: un numero maggiore potrebbe risultare confusionario, mentre un numero inferiore potrebbe limitare l'efficacia del dispositivo.

In aggiunta ai tasti, lo Stream Deck Neo è dotato di una barra informativa personalizzabile posta nella parte inferiore dell'unità. Questa barra può visualizzare informazioni come l'ora corrente e la pagina attualmente attiva. Ai lati della barra informativa ci sono pannelli touch che permettono di navigare facilmente tra le diverse pagine configurabili del dispositivo.

Gli schermi LCD dei tasti supportano vari formati di immagini, inclusi i GIF animati. Grazie al software Elgato Stream Deck, è possibile programmare e personalizzare i tasti con estrema facilità. Una delle caratteristiche più utili di questi tasti è la loro capacità di aggiornarsi in tempo reale, il che li rende perfetti anche come indicatori di stato.

In sintesi, lo Stream Deck Neo è un accessorio versatile e altamente personalizzabile che può migliorare notevolmente l'efficienza lavorativa e la gestione delle attività quotidiane. Con la sua combinazione di tasti personalizzabili, barra informativa e pannelli touch, offre una soluzione completa e raffinata per chi cerca un dispositivo di controllo innovativo e funzionale.

Nessun dato immagine fornito.

L'uso di tutti i giorni

Nel complesso, lo Stream Deck Neo si presenta come un accessorio semplice ma efficace, che svolge il suo compito senza intoppi. Tuttavia, una piccola critica potrebbe essere rivolta ai due pulsanti touch capacitivi situati ai lati della barra delle informazioni digitali. Questi pulsanti sembrano ridondanti, in quanto non possono essere personalizzati per svolgere funzioni diverse dallo spostamento tra le pagine. Sarebbe stato più utile se almeno uno di essi fosse personalizzabile, data la natura del dispositivo, che è progettato proprio per offrire flessibilità nei comandi.

Nonostante questa piccola pecca, il Neo soddisfa pienamente le esigenze di chi cerca un controller desktop semplice e funzionale. Il prezzo di circa 99 euro è adeguato per chi necessita di un dispositivo per la gestione dei pulsanti, senza dover investire cifre esorbitanti.

Nella confezione, oltre al Neo con il suo cavo USB-C integrato, non si trovano altri accessori. Il supporto incluso permette di inclinare il dispositivo secondo le proprie preferenze, con due angoli preimpostati che assicurano stabilità durante l'uso. Sebbene l'unità sia realizzata in plastica, il design è comunque gradevole e offre una buona sensazione al tatto.

Il Software

L'ecosistema software di Elgato rappresenta un punto di riferimento nel settore, grazie alla vasta gamma di plugin disponibili tramite il suo store. Tra questi, spicca l'utilità Pi-hole, che consente di attivare o disattivare il servizio di blocco degli annunci con facilità. Inoltre, è possibile regolare le impostazioni della Facecam, ottimizzare le configurazioni di NVIDIA Broadcast e tante altre utilità per OBS.

Lo Stream Deck Neo di Elgato è un accessorio plug-and-play che funziona immediatamente appena collegato al PC. Tuttavia, per sfruttarne appieno le potenzialità, è necessario configurarlo utilizzando il software Elgato Stream Deck. Fortunatamente, l'utilizzo di questo software è intuitivo e non complesso come quello di alcune utility di terze parti. Le opzioni sono chiaramente disposte, permettendo di trascinare e rilasciare funzioni e scorciatoie su ogni tasto in modo semplice.

Ogni tasto del dispositivo può essere assegnato a una scorciatoia semplice o a un interruttore, e c'è anche la possibilità di creare tasti multi-azione. Questi ultimi permettono di combinare diverse funzioni, come l'apertura simultanea di più browser o applicazioni.

Il software offre una grande potenza, permettendo di collegare app e azioni diverse con la pressione di un singolo pulsante. Tuttavia, ottenere il massimo da queste funzionalità richiede un po' di immaginazione o ricerca, come avviene per qualsiasi strumento legato all'automazione. Appena installato, il software Stream Deck consente già di eseguire operazioni come aprire applicazioni, mettere in pausa e riprodurre contenuti multimediali, e accedere a siti web.

Per un'esperienza completa, è consigliabile esplorare l'Elgato Marketplace, dove si possono trovare controlli gratuiti e a pagamento. Qui è possibile scaricare plugin per Apple Music e Spotify, che per esempio mostrano le illustrazioni delle canzoni in riproduzione sul display LCD.

Approfondendo la ricerca nel marketplace, si trovano scorciatoie e controlli specifici per software professionali come Photoshop, Davinci Resolve, OBS e Logic Pro. Per gli utenti occasionali, ci sono profili gratuiti per applicazioni come Chrome, Zoom ed emoji.

L'unica nota negativa che posso dare a questo software è la mancanza della possibilità di avviare l'applicazione all'avvio del computer.

Lo Stream Deck Neo, pur essendo orientato verso i principianti, non è limitato nelle sue capacità. Chi desidera personalizzare ogni aspetto, dalle icone al testo, troverà tutte le funzionalità presenti negli altri Stream Deck di Elgato. Questo lo rende uno strumento versatile, capace di soddisfare le esigenze sia dei neofiti che degli utenti avanzati.

Conclusione

L'Elgato Stream Deck Neo rappresenta una delle numerose opzioni proposte dall'azienda per il controllo avanzato dei dispositivi desktop e laptop. Sebbene la versione Neo possa apparire semplificata rispetto ad altri modelli della stessa linea, offre comunque funzionalità sufficienti per soddisfare le esigenze degli utenti occasionali.

Questo dispositivo si distingue per il suo design intuitivo, che facilita l'approccio anche ai meno esperti, evitando di risultare eccessivamente complesso. Il Neo è particolarmente indicato per chi desidera un controllo aggiuntivo sul proprio sistema senza dover affrontare un'interfaccia troppo complicata.

L'Elgato Stream Deck Neo è un'ottima soluzione per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e semplicità d'uso. Con un prezzo competitivo di 99 euro, rappresenta un investimento accessibile per migliorare la gestione del desktop o del laptop, senza dover ricorrere a modelli più costosi o avanzati.

Per coloro che necessitano di più opzioni, Elgato offre una gamma di controller con caratteristiche diverse, inclusi modelli dotati di manopole per un controllo più preciso. Tuttavia, il Neo rimane una soluzione ideale per chi preferisce un approccio più diretto e meno complesso.

Voto: 9.3 Elgato Stream Deck Neo L'Elgato Stream Deck Neo è una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria produttività e semplificare la gestione del sistema, senza compromettere la facilità d'uso o il budget. Prezzo Accessibile: Ottimo rapporto qualità-prezzo a 99,99 euro.

Design Semplice e Funzionale: Layout pulito e otto tasti personalizzabili.

Versatilità: Adatto a molte applicazioni, dai software professionali all'uso quotidiano.

Facilità d'Uso: Software intuitivo e facile da configurare.

Compatibilità Estesa: Ampia possibilità di personalizzazione con plugin dal marketplace Elgato. Limitazioni nei Tasti Touch: Pulsanti touch non personalizzabili.

Assenza di Avvio Automatico: Il software non si avvia automaticamente con il computer.

