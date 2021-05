Virtuoso Rgb Wireless Xt: Le Nuove Cuffie Da Gaming Targate Corsair

Indice dei contenuti Disponibilità, garanzia e prezzi

Dopo avervi parlato delle nuove cuffie per allenamento outdoor di Beats, ecco qualcosa di estremamente utile all’interno delle mura di casa e nei mondi virtuali videoludici. Per chi non fosse mai incappato in questo brand, CORSAIR è uno dei leader mondiali nella produzione di dispositivi altamente professionali per il gaming e per i content creator e VIRTUOSO è la serie di punta per quanto riguarda i sistemi audio.

Negli scorsi giorni, l’azienda ha presentato ufficialmente un nuovo modello della rinomata gamma di cuffie gaming VIRTUOSO: la VIRTUOSO RGB Wireless XT. Disponibile, al momento, unicamente all’interno dello store digitale di CORSAIR, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT sfrutta la combinazione della tecnologia iper-veloce SLIPSTREAM WIRELESS e Bluetooth per garantire connessioni simultanee dual-wireless.

VIRTUOSO RGB Wireless XT

Inoltre, include opzioni di connessione universale via cavo – con un jack da 3,5 mm e tramite USB ad alta fedeltà. Unendo l’eccellenza della qualità audio al comfort e alla versatilità, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT integra l’audio spaziale tridimensionale Dolby Atmos così da estendere l’ampia gamma di frequenza da 20 Hz a 40.000 Hz e riprodurre un’eccezionale immersione audio, arrivando a livelli mai visti prima nell’industria del videogioco.

Disponibile con quattro opzioni di connessione diverse, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT offre una qualità audio senza compromessi, indipendentemente dalla sorgente scelta, e una incredibile compatibilità multipiattaforma potendo optare tra PC, Mac, PS5/PS4 (via cavo o wireless), Xbox Series X e Series S (solo connessione via cavo), Nintendo Switch, rete mobile e molto altro.

Immagine Promozionale Delle Nuove Cuffie Di Corsair

La nuova cuffia CORSAIR è stata progettata con un controller inline che permette di gestire volume e microfono con la massima praticità. Grazie alla versatilità di tutte queste opzioni di connessione, sarà possibile passare dal PC alla console, dalla modalità via cavo al wireless, dal 3,5 mm al Bluetooth e viceversa. Tutto questo indossando la cuffia.

La VIRTUOSO RGB Wireless XT offre un audio incredibilmente corposo e autentico, grazie a una coppia di driver audio ad alta densità al neodimio da 50 mm configurati manualmente con estrema precisione entro +/- 1 db di tolleranza, così da poterti offrire prestazioni straordinarie. Il nuovo prodotto CORSAIR garantisce un’esperienza coinvolgente al punto che le reazioni in gioco saranno più rapide e precise che mai, potendo sfruttare l’audio come vera e propria arma sul campo.

Inoltre, l’audio è solo una delle due potenze garantite da CORSAIR: il microfono omnidirezionale rimovibile di qualità broadcast offre infatti un’ampia gamma di frequenza dinamica fino a 10.000 Hz ed è in grado di percepire ogni sfumatura della voce, fin nei minimi dettagli.

Immagine Promozionale Delle Nuove Cuffie Di Corsair

Se connessa tramite cavo USB o con la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT sfrutterà appieno la potenza del software CORSAIR iCUE, offrendo il controllo completo delle impostazioni audio e dell’illuminazione. Sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di profili audio preconfigurati o modificare le impostazioni dell’equalizzatore in base alle proprie preferenze.

Con la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT sarà possibile godere di una qualità audio senza compromessi e un comfort impareggiabile a prescindere dalla modalità di connessione (via cavo o wireless).

Disponibilità, garanzia e prezzi

La cuffia CORSAIR VIRTUOSO RGB Wireless XT è disponibile inizialmente solo nel negozio online di CORSAIR. La cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT dispone di una garanzia di due anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale. Per i prezzi aggiornati della cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT, è necessario consultare il sito web di CORSAIR.