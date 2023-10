Only Murders in the Building: quando esce la quarta stagione?

Cosa sappiamo sulla quarta stagione di Only Murders in the Building.

Only Murders in the Building 4 si farà. Nel giorno dell’uscita del finale della terza stagione, Hulu ha annunciato ufficialmente che la serie proseguirà con una quarta stagione. Only Murders in the Building è disponibile in streaming in Italia su Disney Plus.

La serie è incentrata sul trio formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, nei panni rispettivamente dell’attore Charles-Haden Savage, il regista Oliver Putnam e Mabel Mora. I tre sono autori di un podcast in cui investigano sui casi di omicidio avvenuti all’interno dell’Arconia, l’edificio dell’Upper West Side di Manhattan dove abitano.

Only Murders in the Building is returning for Season 4! The trio's journey is far from over. #OMITB pic.twitter.com/Xv2BxdCWfR October 3, 2023

In ognuna delle tre stagioni fin qui andate in onda i protagonisti hanno dovuto fare i conti con diversi casi di omicidio. Nel caso dell’ultima stagione, le indagini avevano il compito di far luce sulla misteriosa morte della star del cinema Ben Glenroy, interpretato da Paul Rudd. L’attore di Ant-Man non è l’unica guest-star di rilievo ad aver preso parte alla serie. Insieme a lui anche Meryl Streep ha partecipato alla terza stagione nei panni di Loretta Durkin.

Per quanto riguarda la data d’uscita di Only Murders in the Building 4, al momento è troppo presto per sapere con certezza quando approderà su Disney Plus. I primi episodi delle tre stagioni precedenti sono però andati in onda, negli Stati Uniti (nell’ultima stagione in contemporanea con l’Italia), rispettivamente il 31 agosto, 28 giugno e 8 agosto.

Non sorprenderebbe dunque se la quarta stagione di Only Murders in the Building arrivasse in streaming già nel corso dell’estate 2024. Per il momento si tratta di semplici supposizioni, ma la buona notizia resta l’annuncio ufficiale del rinnovo. Una conferma ipotizzabile ma ovviamente non scontata, vista la tendenza delle piattaforme streaming.

Only Murders in the Building resta una delle serie TV di maggior successo di Disney Plus, tra le grandi sorprese degli ultimi anni. Un prodotto comedy, leggero, che ha collezionato fin qui 28 nomination e 3 vittorie ai premi Emmy, gli Oscar della televisione.