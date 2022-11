Golden joystick awards 2022: ecco tutti i vincitori

Indice dei contenuti Golden Joystick Awards 2022: tutti i vincitori

Si chiude nella serata di ieri 20 novembre la 40esima edizione dei Golden Joystick Awards 2022, show volto a celebrare e premiare i giochi migliori di quest’anno. Dopo aver concluso il conteggio dei milioni di voti raccolti, la cerimonia di premiazione può avere inizio!

Tra i nomi che spiccano in questa edizione del Golden Joystick Awards 2022, sicuramente c’è quello di Elden Ring. Il soulslike open-world di From Software conquista la serata riportando a casa svariati primi premi, tra i quali proprio il titolo di Gioco dell’Anno. From Software ha inoltre ricevuto, proprio nella serata di ieri, il premio come miglior studio dell’anno, il quale sommandosi ai ben 4 risultati ottenuti da Elden Ring va a creare un risultato di tutto rispetto per il team di sviluppo e per questo appassionante quanto immersivo progetto.

Ci teniamo però a ricordare una cosa. God of War:Ragnarok, nonostante gli splendidi riscontri che sta ricevendo proprio in queste settimane, non è apparso in nessuna delle nomination in questa edizione. Il titolo infatti sarebbe uscito solo dopo l’apertura delle votazioni di questo Golden Joystick Awards.

Miglior narrativa – Horizon Forbidden West

Premio «Ci gioco ancora» – Genshin Impact

Miglior visual design – Elden Ring

Studio dell’anno- FromSoftware

Miglior espansione – Cuphead: The Delicious Last Course

Miglior lancio in accesso anticipato – Slime Rancher 2

Miglior indie – Cult of the Lamb

Miglior multiplayer – Elden Ring

Miglior audio – Metal: Hellsinger

Miglior trailer – Goat Simulator 3 Announcement Trailer

Miglior community – Final Fantasy XIV

Miglior hardware – Steam Deck

Premio breakthrough – Vampire Survivors

Scelto dalla critica – Elden Ring

Miglior attore/attrice – Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality)

Gioco dell’anno Nintendo – Leggende Pokémon: Arceus

Gioco dell’anno PC – Return to Monkey Island

Gioco dell’anno PlayStation – Stray

Gioco dell’anno Xbox – Grounded

Gioco più atteso – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Miglior gioco dell’anno – Elden Ring

In chiusura di questa edizione del Golden Joystick Awards, lo staff di Hynerd.it vi ricorda inoltre che, in occasione del The Game Awards di quest’anno, sarà possibile leggere un approfondimento sui giochi in nomination.