Perle tricolori: i migliori videogame ambientati in Italia

Culinaria, arte, architettura, letteratura. L’Italia è uno dei pezzi più importanti del puzzle della cultura mondiale, esempio e ispirazione per chi sa guardare oltre la mafia e gli spaghetti. L’universo videoludico è proprio lo specchio virtuale di tanto prestigio. Sono infatti diversi i titoli nei quali la nostra terra è stata scelta come palcoscenico d’azione …

Culinaria, arte, architettura, letteratura. L’Italia è uno dei pezzi più importanti del puzzle della cultura mondiale, esempio e ispirazione per chi sa guardare oltre la mafia e gli spaghetti. L’universo videoludico è proprio lo specchio virtuale di tanto prestigio. Sono infatti diversi i titoli nei quali la nostra terra è stata scelta come palcoscenico d’azione e sviluppo, regalando così al gioco anche un inconfondibile retrogusto turistico. Una scelta che non stupisce e, in ogni caso, non delude mai. Ecco i videogame ambientati in Italia più apprezzati di sempre.

Sonic Olympics 2026

Il settimo capitolo della saga Mario & Sonic e il terzo che offre tutta la competizione delle olimpiadi invernali. Questa volta il titolo sarà dedicato ai Giochi che si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio 2026, e la sua uscita è prevista per l’anno precedente, il 26 settembre 2025. Ad ospitare l’evento saranno questa volta le località di Milano e Cortina, che si offriranno per far da sfondo all’atteso videogame.

Call of Duty II

Torniamo adesso nel passato. Era il 3 novembre 2017 quando la Sledgehammer Games lancia Call of Duty World War II, uno sparatutto in prima persona, single player e multigiocatore. Il titolo dispone di una mappa in modalità guerra, Operazione Husky, che coinvolge le terre siciliane di Ragusa e Palermo. Il 10 luglio 1943 gli alleati, la Task Force 343, sbarcano sull’isola per ricavare delle informazioni strategiche. A contrastarle le potenze dell’Asse, che ostacoleranno in tutti i modi qualunque loro comunicazione col quartier generale.

The Town of Light

Si tratta di un videogioco horror-psicologico ambientato e sviluppato in Italia, precisamente in Toscana, dal team della LKA di Firenze. Il titolo proietta il giocatore nel contesto psicologicamente disturbante di un ex manicomio di Volterra. L’istituto si trova in un degradante stato di abbandono, ed è lì che il coraggio dell’utente verrà messo a dura prova.

Uncharted 4

Tra i migliori videogame ambientati in Italia al top della classifica, non può mancare questo capolavoro della Naughty Dog del 2016. Il quarto capitolo di una serie di tutto rispetto, un’avventura esplorativa immersa nell’azione più totale. Un titolo che promette di essere anche un tour virtuale della bellissima Costiera Amalfitana. Qui personaggi sono chiamati ad indagare una lussuosa villa sul mare per poter mettere le mani su un preziosissimo tesoro pirata.

The Hand of Glory

Un must del genere rompicapo e investigativo, dallo schema di gioco molto classico e standard, ma coinvolgente e divertente. Quest’avventura grafica spazia tra diverse location, tra cui proprio il nostro stivale. Precisamente è San Leo, in Emilia-Romagna, ad essere trasformata in territorio di esplorazione. Un piccolo momento di gloria viene riservato anche al Colosseo romano.

Ecco la lista di altri titoli inscenati in Italia