Festival di Venezia 2024: programma completo ed eventi imperdibili

Il Festival di Venezia, conosciuto ufficialmente come Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia , è uno degli eventi cinematografici più prestigiosi e antichi del mondo . Quest'anno, il Festival di Venezia 2024, arrivato alla sua 81ª edizione, si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2024 .

"Il cinema nella sua storia non ha concluso ed escluso le altre arti ma ha contribuito a rinnovarle. Il punto di forza di questa mostra è Venezia, con quella sua capacità di poter dialogare con il mondo e con i Paesi più lontani. Ogni anno la Mostra è capace di affrontare nuove sfide e di offrire grandi rappresentazioni. Venezia di suo è sempre in anticipo sul futuro. È il più antico festival di cinema al mondo che si rinnova mantenendo la sua unicità e la Mostra possiede il potere oracolare di captare la realtà in atto e di illuminare il futuro". Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, alla presentazione dell'81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema.