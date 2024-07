Babylon di Chazelle è magnifico e noi non lo meritiamo

Babylon, il film di Damien Chazelle, regista premio Oscar noto al grande pubblico soprattutto per aver diretto La la land e Whiplash, è arrivato su Netflix. Questa pellicola non ha riscosso tanto successo dopo l'uscita in sala, ne dal pubblico e tantomeno dalla critica. Eppure Babylon è un film magnifico, che merita assolutamente di essere visto e rivalutato.

Di cosa parla Babylon?

Babylon è un esempio di quando un film parla proprio del cinema. Si racconta l'industria cinematografica tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 50. Qui ci viene mostrata Hollywood, sia come industria e come macchina di realizzazione di film, sia come ambiente. Un ambiente in cui tanti provano ad entrare, ma che solo in pochi riescono a convincere a pieno, e nessuno ce la fa a lungo termine.

C'è chi farebbe di tutto per riuscire ad entrare nell'industria, e i protagonisti ci mostrano proprio questo. Il messicano Manny Torres riesce ad entrare alla festa di Don Wallach, dirigente dei Kinoscope Studios, lavorando nel trasporto di un elefante proprio alla Villa della festa. Nellie LaRoy invece, sfacciata e estremamente talentosa, cerca di imbucarsi facendo ciò che meglio le riesce: la diva.

Durante la festa il caso vuole che Jane l'attrice di uno dei film in lavorazione ai Kinoscope Studios, si trovasse a lottare per la sua vita a causa di alcune infezioni. Nellie, ormai perfettamente integrata nell'ambiente del party, viene notata dal maggiordomo di Wallach, e viene chiamata a sostituire Jane sul set.

Insomma grazie alla sua forza di volontà, al suo essere sfacciata e ad una buona dose di fortuna, Nellie da il via alla sua carriera. Ma Hollywood è un mondo difficile, che un attimo prima ti porta sul tetto del mondo, e quello dopo ti manda sottoterra.

Una lettera d'amore, e odio, al cinema

In 189 minuti di pellicola Chazelle offre uno spaccato della Hollywood del passato, che lascia ancora la sua ombra ai giorni nostri. Ma non solo, ci mostra tutto il processo creativo dietro la realizzazione di un film sul set. Sia dal punto di vista del lavoro dell'attore, grazie a Nellie e al personaggio di Brad Pitt Jack Conrad, anche se con due occhi diversi. Sia dal punto di vista della regia, la fotografia e poi il sonoro. Il passaggio dal cinema muto al cinema sonoro è una delle parti fondamentali del film. Questo non deve sorprendere, soprattutto se si pensa poi a quanto il sonoro e la colonna sonora siano importanti per il regista stesso nella sua filmografia.

Babylon racconta il cinema, e non solo. Racconta il sogno Hollywoodiano e mostra quanto forse non sia tanto raggiungerlo ad essere difficile, ma piuttosto cercare di non essere divorati da un mondo difficile, per quanto apparentemente ideale. Ma non è solo questo che lo rende un film magico. È una vera e propria lettera d'amore verso il cinema, che nel corso degli anni è cambiato, si è migliorato ed è arrivato a far emozionare tantissime persone, a discapito anche delle tante persone che per il cinema hanno perso la vita, per un motivo o per un altro.

Babylon ci mostra delle morti ingiuste, con un tono sarcastico, delle cose che vedendo la pellicola sembrano quasi impossibili, ma che se ci si riflette tanto impossibili non sono. Ma tutto ciò che è successo, sia che si tratti di cose positive o di cose negative, ha portato il cinema a com'è nel momento del finale del film.

I difetti possono essere dimenticati?

Questo film non è piaciuto al pubblico, ed è infatti risultato un grande flop al botteghino, non riuscendo a recuperare con gli incassi il capitale investito. Chazelle del resto si è trovato per la prima volta con un budget di ben 78 milioni di dollari (basti pensare che per la realizzazione di La la land e Whiplash ha avuto un budget pari a molto meno della metà).

Questa storia sarebbe potuta essere raccontata con un budget molto più basso, che forse avrebbe tagliato quella stravaganza che non è piaciuta a pubblico e critica. Il film risulta inoltre eccessivamente lungo in alcuni tratti. La storyline riguardante il personaggio di Tobey Maguire, il gangster James McKey, risulta estremamente inutile, o per lo meno, il tutto si sarebbe potuto svolgere con meno screentime.