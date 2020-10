Playstation 4 nel 2020: ha senso comprarla?

Siamo giunti ormai al termine di questa generazione videoludica. In un viaggio durato sette anni Playstation 4 e Xbox One ci hanno regalato delusioni, gioie e emozioni di ogni tipo. Nonostante tutto questo tempo, in molti non hanno ancora acquistato una delle due console e, in vista del lancio di Ps5 e Series X|S, magari vogliono approfittare degli inevitabili sconti per portarsene una a casa.

Ma nel 2020 ha senso comprare una Ps4? La risposta potrebbe ritenersi scontata, ma in realtà ci sono molti aspetti da analizzare prima di esprimere un giudizio. Parliamo di un hardware che ha fatto la storia del videogioco ed ancora oggi è in grado di stupirci con dettagli grafici e funzionalità .

InFAMOUS Second Son: esclusiva memorabile Playstation 4

Playstation 4: acquisto sensato nel 2020?

Ci sono diverse motivazioni che rendono questo acquisto tutt’altro che inutile o sbagliato. Per quanto la differenza di prezzo tra una Playstation 4 Pro o Slim ed una Playstation 5 all-digital sia di una o due centinaia di euro, il risparmio potrebbe valerne la candela.

Chi sta pensando di acquistare oggi una console della passata generazione si presume che non sia un giocatore assiduo oppure che voglia affacciarsi ad esse dopo aver sfogato la propria passione unicamente su personal computer. In entrambi i casi il prodotto Sony sarebbe appetibile per ciò che l’ha resa famosa in tutto il mondo: le imponenti esclusive first party.

L’utenza di qualsiasi piattaforma che non sia Ps4 prova grande invidia per le opere di cui in questi Sony si è resa fiera: The Last of Us, God of War, Spider-Man e tante tante altre. Un bacino di titoli esteso che racchiude in sè migliaia di ore di gioco intenso e avvincente. Per quanto questa macchina si sia dimostrata a più riprese inferiore alla concorrenza in termini di potenza, l’accesso a queste perle videoludiche fa chiudere un occhio dinnanzi a qualsiasi limite tecnico.

L’argomentazione a favore dell’acquisto di Playstation 4 nel 2020 ha l’obbligo di partire dal descrivere le esclusive. Si tratta di prodotti dalla personalità spiccata che puntano al grande pubblico per mezzo di lunghe avventure in terza persona con dettagliato sviluppo del personaggio. Sony ha delineato una propria inconfondibile identità , che si è radicata negli anni sia nell’animo dei giocatori che nel cuore delle proprie console.

In particolare è doveroso perlomeno citare il meglio dei prodotti esclusivi a cui si avrebbe accesso:

InFAMOUS: Second Son

Until Dawn

Days Gone [Miglior gioco 2019 secondo Hynerd]

The Last of Us Remastered/The Last of Us 2

Marvel’s Spider-Man

Ghost of Tsushima

Uncharted 4: La fine di un ladro/Eredità perduta

The Last Guardian

Persona 5

Bloodborne

Dreams

Driveclub

Gran Turismo Sport

God of War

Medievil

Shadow of The Colossus

Ratchet & Clank

The Order 1886

Una pletora di giochi must-have, immancabili per chiunque nutra passione per questo mondo in enorme sviluppo. E’ innegabile che le esclusive Ps4 siano uno dei fiori all’occhiello di questa generazione videoludica e privarsene sarebbe un crimine capitale.

Playstation 5 uscirà il mese prossimo: il 19 Novembre

Sony, nonostante abbia dichiarato inizialmente il contrario, con il lancio di Playstation 5 non sospenderà il supporto alla precedente ammiraglia. Quest’aspetto è dimostrato dalla pubblicazione di giochi come Spider-Man Miles Morales o Horizon 2: Forbidden Lands, prevista anche per Playstation 4.

Non è chiaro, invece, se la nuova funzionalità del Playstation Plus, PS Plus Collection, sia prevista su entrambe le piattaforme. Qualora fosse così all’acquisto di Ps4 si avrebbe immediato accesso a 18 giochi che hanno fatto la storia di questa console.

Così non fosse poco male: i giochi sono spesso oggetto di importanti promozioni su Amazon ed il mercato dell’usato è ancora florido presto catene come Cex o Gamestop. Il parco titoli è ad oggi sterminato ed offre prodotti per tutti i gusti. Tra esclusive e multi-piattaforma vi aspetta una moltitudine immensa di divertimento.

Se invece vuoi acquistare una Playstation 5 dai un’occhiata alla line-up di lancio.

