Dragon ball: doppio esplosivo annuncio al tokyo game show

Nella giornata di ieri il Tokyo Game Show è stato il palcoscenico di due importanti annunci per i fan dell’universo Sayan. Annunciato il ritorno di Dragon Ball Z: Kakarot su console di nuova generazione ed un nuovo annuncio di Dragon Ball: The Breakers, l’anomala avventura nella quale un gruppo di terrestri dovrà sopravvivere all’assalto dei Razziatori.

L’action RPG ambientato nel mondo dell’omonimo guerriero Sayan sbarca su console di nuova generazione. Dopo il suo iniziale arrivo sul mercato nel gennaio 2019, i giocatori potranno rivivere le emozionanti avventure di Kakarot sotto una nuova veste grafica e tecnica.

L’upgrade per le piattaforme di nuova generazione sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Dragon Ball Z: Kakarot per PlayStation 4 e Xbox One. Assieme all’upgrade, in arrivo anche il quarto DLC come parte del Season Pass 2. All’interno di Bardock: Alone Against Fate sarà possibile vivere la storia di Bardock, il padre di Goku.

Dragon Ball Z: Kakarot e Bardock: Alone Against Fate saranno disponibili a partire dal 2023 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Dragon Ball: The Breakers

Un titolo che rompe i canoni dei giochi della serie. Un’avventura vissuta da sette terrestri che si troveranno a sopravvivere agli attacchi dei malvagi Razziatori. In quest’ultima categoria troveremo l’arrivo del malvagio Majin Bu, la cui abilità gli consente di evolversi nelle sue forme più potenti trasformando i Sopravvissuti in dolci e divorandoli.

Un nuovo sopravvissuto scende in campo! Il Contadino avrà la capacità di scavare nel terreno, ottenendo così alcuni oggetti randomici.

Dragon Ball: The Breakers sarà disponibile dal 14 ottobre 2022 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Dal 22 al 25 settembre si terrà una Open Beta su tutte le piattaforme. I giocatori potranno accedere a questa Open Beta sul portale ufficiale di Bandai. Per coloro che acquisteranno il gioco con lo stesso account utilizzato per la Beta, Bandai ha in serbo un regalo speciale: il portachiavi di Oolong.