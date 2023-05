I finali più strazianti della storia del cinema (parte 2)

Dopo il successo della prima parte, siamo tornati con la lista di film con i finali più strazianti della storia del cinema. Oggi la redazione di Hynerd vi propone altri tre film, che addirittura si potrebbe azzardare nel dire abbiano un finale ancor peggiore dei film visti nella precedente lista.

Bando alle ciance, cominciamo!

1. Oldboy (2003)

Cominciamo alla grande con la pellicola narrante la storia di Oh Dae Su, un uomo coreano imprigionato da anni in una stanza, in un aguzzino che egli stesso non conosce. Egli, bramoso di tornare a casa ed abbracciare la sua amata figlioletta e la moglie, passa 15 anni in quella stanza per poi essere, senza apparente motivo, liberato. Incontra anche una giovane donna, di cui si innamora e viene ricambiato.

“Ohh finalmente un lieto fine“, starete pensando… ma no: si scopre che è in realtà la figlia del protagonista, anche lei all’insaputa di aver scambiato rapporti carnali con il padre. Tutto questo era parte di un piano di un ex compagno di scuola di Dae Su. Tempo addietro, infatti, a scuola Dae Su aveva scoperto l’incesto tra il compagno di classe e sua sorella. Lo aveva detto in giro e la voce aveva portato la ragazza al suicidio. Per questo motivo, il fratello, sconvolto, aveva macchinato un piano per vendicarsi, portando lo stesso Dae Su ad un incesto.

L’uomo prega il nemico di fargli dimenticare che la sua innamorata sia sua figlia, ma il tentativo va in fumo lasciando l’uomo nel rimorso, ribrezzo e nel dolore per le sue azioni.

2. Madre! (2017)

Ed ecco il ritorno in questa lista di un’altra pellicola di Darren Aronofsky… e come poteva mancare. Con Madre!, pellicola con protagonisti Jennifer Lawrence (Hunger Games) e Javier Bardem, che rivedremo presto in Dune parte seconda, il regista ci porta in un vortice di disperazione per la stessa madre natura, distrutta dagli uomini, violata anche dal creatore stesso.

Un’allegoria che termina con un finale Nietzesche-schiano, l’eterno ritorno, dove Madre natura si distrugge per poi rigenerarsi in un loop eterno di dolore.

3. Non lasciarmi (2010)

Mark Romanek (One hour photo), traspone dall’omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro una pellicola che fa venire i brividi: i protagonisti sono giovani ragazzi, clonati e nati semplicemente per fornire organi ai loro acquirenti. Un acquirente ha un fegato da cambiare? Gli verrà trapiantato dal suo clone/donatore, portando alla fine, il clone a morire. Due innamorati, per sentito dire, apprendono che se innamorati davvero, due cloni possono chiedere la grazia e non essere costretti a morire…

Andando avanti con il film, ogni indizio fa pensare anche allo spettatore che ci sia del vero, che forse i due innamorati possono salvarsi, ma no. È solo una diceria: il film finisce con la protagonista Kathy, che assiste all’operazione del suo amato Tom, alla sua ultima donazione, che lo porterà alla morte.

Ma se pensate che la lista di film con finali strazianti sia finita, vi sbagliate di grosso. A presto con la terza parte!