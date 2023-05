Ethan Hunt sta per tornare nei cinema e il nuovo trailer di Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning ne fomenta l’entusiasmo.

Ebbene sì, l’atletico attore Tom Cruise, nonostante l’età, ancora interpreta l’agente segreto più temerario degli Stati Uniti. Con Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Part 1, siamo arrivati alla settima (e non ultima), come vediamo dal trailer, pellicola della saga con Tom Cruise.

Il trailer ci mostra vari scorci di Venezia e Roma, corse sfrenate in 500 gialla -vecchio tipo, come se in Italia fosse ancora l’auto del momento ndr-. In questa ennesima avventura di Mission Impossible, Ethan e la sua squadra dovranno disinnescare una bomba che avrà l’effetto di una bomba atomica. In questa prima parte Ethan dovrà proteggere la sua squadra e cercare di non perdere altre persone che ama.

Oltre a Tom Cruise, il cast vede attori ben noti: Rebecca Ferguson, che vedremo di nuovo in Dune Parte 2 nel ruolo di Lady Jessica; Mark Gatiss, il famoso fratello di Sherlock Holmes, Mycroft Holmes nella serie della BBC, Sherlock, e Simon Pegg (L’alba dei morti dementi).

Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning uscirà nelle sale a luglio e noi di Hynerd non vediamo l’ora di vedere tutte le incredibili scene action che, ancora una volta, Tom Cruise svolgerà senza controfigura.