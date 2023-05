Killers of the Flower Moon: ecco il primo teaser trailer!

Ecco il primo teaser trailer di Killers of the Flower Moon, l’attesissimo nuovo film diretto da Martin Scorsese con protagonista Leonardo DiCaprio.

Il regista premio Oscar Martin Scorsese sta per tornare nelle sale con il suo ultimo lavoro: Killers of the Flower Moon, del quale oggi è stato ufficialmente rilasciato il primo teaser trailer.

Il film che vede come protagonista Leonardo DiCaprio affiancato da Robert De Niro, Lily Gladstone e Brendan Fraser, sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso il 20 maggio al Festival di Cannes 2023 ma uscirà nelle sale cinematografiche italiane solo il prossimo 19 ottobre, distribuito da 01 Distribution.

Killers of the Flower Moon, basato sull’omonimo romanzo bestseller di David Grann, racconta la storia di una serie di omicidi avvenuti realmente nei primi anni 20′ a danno di alcuni ricchi membri della tribù di nativi americani Osage, dopo che furono scoperti nella loro terra dei giacimenti di petrolio, e di come furono condotte le indagini sul caso dall’FBI.

Il teaser trailer, disponibile anche in Italiano, dura circa due minuti ma ci permette già di entrare a contatto, seppur per un istante, con le atmosfere dell’America degli ’20 e ci introduce al clima di tensione e di sconcerto che muoveva gli animi durante quei giorni.