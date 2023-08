Futurama 11×04, Recensione – Nelle “Dune” di una lettiera

Dopo un terzo episodio non particolarmente entusiasmante, Futurama si ripresenta al suo quarto appuntamento stagionale su Disney+ con una puntata a tratti più leggera e divertente, decisamente più in linea con lo stile e l’anima della serie.

Parassiti riconquistati è il titolo di questo nuovissimo episodio che, proprio come accaduto con Figli di una palude minore – ovvero la seconda puntata di questa inedita stagione – riprende eventi e personaggi comparsi nella serie oltre vent’anni fa. Il secondo episodio della terza stagione – intitolato Un Parassita Perduto – ha finalmente trovato un suo ipotetico sequel: in Parassiti riconquistati, all’interno di un’irriverente parodia di Dune di Denis Villeneuve, compiono infatti il loro trionfante ritorno i vermi futuristici che, nell’iconica puntata del 2001, resero Fry (per brevissimo tempo, purtroppo) estremamente intelligente ed affascinante.

Il bersaglio di questi prodigiosi parassiti, tuttavia, questa volta non è Fry, ma un personaggio ancora poco approfondito dal revival di Futurama: il tanto tenero quanto affamato animaletto di Leela, Mordicchio.

Leela e Mordicchio

L’episodio inizia quando Leela, vista l’impossibilità di Fry ad uscire per un appuntamento, decide di portare con sé il suo animale domestico Mordicchio. Si tratta di un antico alieno dotato di grande saggezza e scaltrezza ma, vivendo sempre come un gatto domestico, tutti (compresa Leela) si dimenticano delle sue reali capacità. Trascorrendo più tempo assieme il legame tra Leela e Mordicchio si rafforza, fino a quando, improvvisamente, l’animaletto si ammala e fatica ad esprimere la sua enorme intelligenza.

La causa di tutto sono i vermi che abbiamo avuto modo di conoscere nella terza stagione: alla ricerca della libertà, i parassiti spaziali hanno infestato la lettiera di Mordicchio, piena della sua preziosa sabbia ancestrale, un luogo estremamente florido e ricco di microrganismi. L’unica speranza è quella di ridurre l’equipaggio a dimensioni microscopiche, in modo da poter affrontare faccia a faccia i vermi ed evitare che la mente di Mordicchio degeneri in maniera irreversibile. Una giornata apparentemente tranquilla si trasforma dunque in una corsa contro il tempo nel deserto sabbioso della lettiera.

Dune by Futurama

Questo quarto episodio propone un’epica avventura in un mondo desertico simile al già citato Dune, abitato da vermi mostruosi e altre strane creature. Coinvolti in una tanto stravagante quanto assurda esperienza psichedelica, l’equipaggio si dimostra decisamente più vivace e pungente rispetto alla puntata della scorsa settimana, che al contrario aveva soffocato un’idea molto interessante con un eccessivo appesantimento della narrazione. Pur non essendo particolarmente geniale o memorabile, Parassiti riconquistati è contraddistinta da una struttura leggera e divertente, elevata dalla naturale spregiudicatezza della parodia cinematografica.

I problemi, tuttavia, ci sono. Possiamo affermare che questa prima parte di stagione sia ben lontana dai picchi di genialità toccati dalla serie nell’arco della sua lunga e altalenante esistenza. Se, da un lato, questa puntata risolleva le aspettative rispetto alla settimana precedente, dall’altro si riconfermano le stesse problematiche che che hanno afflitto anche gli scorsi episodi: escluso forse Zoidberg, che sembra essere ritornato nei panni di assoluto mattatore tra i “comic relief” dell’animazione, tutti i personaggi – con una menzione particolare per l’irriconoscibile Bender – sembrano le sbiadite copie delle stagioni passate. Continua a mancare quel pizzico di follia e di assurda irriverenza che da sempre ha contraddistinto Futurama.

Bisogna dire che, per quanto riguarda l’andamento della serie, non si tratta certamente di una novità. Soprattutto nelle ultime stagioni è aumentata la spaccatura tra gli episodi particolarmente dimenticabili e quelli incredibilmente geniali, motivo per cui la serie negli ultimi anni risulta spesso parecchio incostante rispetto alle prime stagioni. Non si tratta tuttavia di un aspetto esclusivamente negativo: se finora il revival di Futurama non ha avuto particolari picchi di brillantezza, non è detto che nelle prossime settimane non possa riemergere quel barlume di genialità capace di convogliare, con pochi eguali nella storia dell’animazione, intrattenimento spensierato e profondi spunti di riflessione.