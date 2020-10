Game Pass: cosa giocare ad Halloween

Grazie a Xbox Game Pass, gli utenti del servizio in abbonamento Microsoft dispongono di un vastissimo catalogo di videogiochi di ogni genere. Con Halloween sempre più vicino, il Game Pass potrebbe avere ciò che cercate se siete alla ricerca di qualcosa che vi faccia accapponare la pelle.

Se possedete un Xbox o un Pc, questi giochi sono il meglio (o il peggio) che troverete sul GamePass.

Resident Evil VII

La saga di surival horror di Capcom è da sempre una garanzia per il genere horror.

Come già detto in un altro articolo presente sul nostro sito, il settimo capitolo della saga è il più adatto in occasione della festa popolare d’ottobre, nonchè l’unico disponibile sul Game Pass.

Il settimo capitolo è quasi completamente scollegato dagli episodi della saga, quindi non ponetevi problemi se ne avete saltato qualcuno.

In Resident Evil VII ci troviamo in una sinistra abitazione situata vicino una palude della Lousiana, i quali proprietari non sono proprio amichevoli. Il nostro protagonista è Ethan Winters, in missione per salvare sua moglie tenuta prigioniera nella casa dove si svolgerà tutto il gioco.

Il gioco ha molta meno azione rispetto ai precedenti, e si concentra di più sulla componente horror, centrando in pieno questo nuovo obbiettivo. Meno armi, nemici meno frequenti e più enigmi caratterizzano il gameplay del settimo capitolo. Il gioco, fra le altre novità , abbandona la visuale in terza persona, favorendo quella in prima persona.

Don’t Starve

Don’t Starve è il gioco horror che non ti aspetti.

Si tratta di un videogioco di sopravvivenza a tema horror sviluppato da Klei Entertainment.

Nel gioco dobbiamo sopravvivere su un isola dispersa nel bel mezzo dell’oceano, popolata da creature ostili che cercheranno di ucciderci. Il nostro scopo sarà sopravvivere più giorni possibile trovando acqua, cibo, un riparo ed altre necessità .

Il gameplay è diviso in 3 fasi che ricoprono quella della giornata, ma è durante la notte che le cose iniziano a farsi serie. La notte infatti è caratterizzata da una totale oscurità , e qui troveremo i pericoli a cui dovremo far di tutto pur di sopravvivere.

Combinando i migliori elementi del genere survival con le atmosfere horror, e con ben 3 espansioni rilasciate, Don’t Starve vi lascerà incollati per ore allo schermo.

Carrion

Il mostro che impersoneremo nel gioco

Se siete stanchi di fuggire da mostri e altre creature, Carrion è il gioco che fa per voi.

Si tratta di un gioco horror ”al contrario” ( così descritto dagli sviluppatori), dove siamo noi il mostro da cui gli altri fuggono.

Il gioco sviluppato da Phobia Game Studio è un’avventura dinamica che inizia all’interno di un laboratorio, dove faremo il primo incontro con il nostro protagonista, un mostro.

Il giocatore impersona questo mostro rosso che deve farsi strada per un laboratorio, uccidendo soldati e scienziati e diventare sempre più forte. Più persone divora il nostro mostro, più crescerà e sbloccherà nuovi power-up.

Se per una volta volete provare come ci si sente ad essere ” dall’altre parte”, il gioco incluso sul Game Pass non vi deluderà .

Blair Witch

Ispirato all’omonima serie cinematografica, Blair Witch è un survival horror di carattere psicologico sviluppato da Blobber Team.

Gli eventi narrati del gioco si svolgono due anni dopo i fatti accaduti nel film uscito nel 1999. Un agente di polizia, Ellis Lynch, è alla ricerca di un bambino di 9 anni scomparso nei boschi di Maryland.

Nella foresta non saremo soli, il cane Bullet ci terrà compagnia e ci aiuterà nel corso dell’avventura.

Il gioco ci dà completa libertà nell’esplorare la foresta e gli edifici abbandonati presenti al suo interno. Nella nostra ricerca troveremo bambole, lettere ed altri oggetti appartenenti a persone scomparse.

Con ben 5 finali disponibili, Blair Witch è perfetto se avete apprezzato il film e se cercate un horror sul catalogo del Game Pass.

Dark Pictures: Man of Medan

Sviluppato da Supermassive Games ( noti per Until Dawn), Dark Pictures: Man of Medan è il primo capitolo di una serie chiamata Dark Pictures Anthology, che prevede un totale di 8 titoli.

Il gioco è un surival horror ed ha come protagonisti 5 ragazzi americani, impegnati in una spedizione nell’Oceano Pacifico meridionale per trovare un relitto risalente alla seconda guerra mondiale. Ma indovinate un pò? Niente va secondo i piani.

A turno, vestiremo i panni dei 5 protagonisti, e tramite un sistema di scelte diviso fra scelte di ”cuore” e scelte di ”testa” potremo deciderne la vita o la morte.

Il gioco ha ben 14 finali, ed a diversificarli è la quantità di sopravvissuti a fine partita.

Alien: Isolation

Basato sul film Alien del 1979 diretto da Ridley Scott, Alien: Isolation mantiene intatte le atmosfere della pellicola originale.

Ambientato 15 anni dopo gli eventi accaduti nel film, impersoneremo Amanda Ripley, figlia di Ellen Ripley, all’interno della stazione spaziale Sevastopol. A tenerci compagnia nella stazione è l’immancabile Xenomorfo, responsabile dell’uccisione dell’equipaggio.

La caratteristica principale di questo survival horror è l’intelligenza artificiale dello Xenomorfo. Il mostro non può essere ucciso nè segue un percorso prestabilito, bensì si muove seguendo i suoi sensi ed i rumori che farà il giocatore. Se quest’ultimo lascerà qualche oggetto alle sue spalle, l’alieno farà caso all’oggetto e comincerà a cercare più approfonditamente.

Con un level design non lineare e dispersivo ed un’ansia costante, Alien: Isolation è tutto quello che i fan della saga cinematografica potevano chiedere.

Dead By Daylight

Se lo spirito di Halloween fosse un gioco, sarebbe Dead By Daylight.

Il gioco segue la formula del 4 vs 1, dove un team di 4 giocatori controlla dei ragazzi in fuga dall’ultimo giocatore rimasto, un killer.

L’obiettivo primario della squadra da 4 (chiamati Sopravvissuti) è fuggire dal killer, riparando dei generatori sparsi per la mappa, ed infine fuggire da uno dei cancelli principali. Non ci sono modi per difendersi dall’assassino, l’unica opzione è la fuga.

Il killer deve evitare che i sopravvissuti fuggano. Per fermarli, dovrà colpirli ed appenderli su un altare sacrificale dove partirà un timer. Alla fine di questo timer il sopravvissuto morirà ed il killer potrà concentrarsi sulle altre future vittime.

Fra i killer utilizzabili troviamo tantissime facce note per chi è fan dell’orrore: Michael Myers, Scream, il Demogorgone e persino Pyramid Head sono fra i vari assassini e mostri utilizzabili, alcuni persino con la loro mappa.

Se siete in cerca di un gioco da provare con gli amici e disponete del Game Pass, con Dead By Daylight è bingo!

World of Horror

World of Horror è un RPG horror che distingue dagli altri titoli in questa lista con la sua grafica ad 1-bit ed il suo sistema di combattimento a turni.

Il gioco può definirsi come una ”lettera d’amore” nei confronti di dei più grandi maestri della letteratura horror, Junji Ito e H.P. Lovecraft, prendendo infatti molti spunti dalle loro opere.

I residenti di una tranqulla cittadina giapponese stanno improvvisamente perdendo la sanità mentale mentre delle grottesche creature infestano le strade. La fine del mondo è arrivata.

5 protagonisti, ognuno con la sua storia e la sua prospettiva sugli eventi che stanno affliggendo il mondo, affrontano il terrore faccia a faccia, in un un viaggio senza ritorno.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

”le battaglie più difficili si combattono con la mente, non con la spada”.

Hellblade: Senua’s Sacrifice è un action adventure ispirato alla mitologia norrena sviluppato da Ninja Theory.

La nostra protagonista è Senua, una guerriera affetta da psicosi che deve attraversare l’Helheim nella speranza di salvare l’anima del suo amato dalla dea Hel.

Il gioco si concentra molto sulla narrazione, facendo immedesimare il giocatore con il suo audio 3D e con le sue lugubre e tetre atmosfere.

Alternando fra enigmi e fasi hack n’slash, la breve avventura di Senua vi farà innamorare e rimarrà impressa nella vostra memoria. Uno dei migliori titoli disponibili sul Game Pass.

Il gioco è stato inoltre vincitore di molteplici premi e onorifcenze, fra cui 5 candidature ai Video Game Awards 2017, 3 di queste vinte.

Un sequel è stato annunciato in esclusiva per Xbox Series X, denominato Senua’s Saga: Hellblade II. Ecco il trailer d’annuncio.

Alan Wake

Alan Wake è un gioco sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato nel 2010 per Xbox 360.

In questo action adventure seguiamo l’avventura di Alan Wake, uno scrittore in ricerca della moglie scomparsa nella cittadina Bright Falls. Nel corso dell’avventura il protagonista assisterà ad eventi che egli stessi ha raccontato nei suoi libri, ma che non ricorda di aver scritto.

Il gioco segue una struttura ad episodi simile ad una serie tv, dove ogni capitolo ha i suoi colpi di scena e cliffhanger, per un totale di 6 episodi.

La trama del gioco è scritta da Sam Lake, nome noto per aver lavorato in precedenza a Max Payne e per i più recenti Quantum Break e Control, tutti giochi sviluppati da Remedy Entertainment.

In conclusione

Il Game Pass è fra i migliori servizi ad abbonamento degli ultimi anni e questi giochi ne sono la prova. Titoli spaventosi e divertenti che non si limitano ad essere adatti alla festa di Halloween bensì a tutte le occasioni.

Se disponete del Game Pass non fateveli sfuggire, se invece non siete clienti del servizio, cosa state aspettando?!

