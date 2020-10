Halloween ai tempi del COVID: idee per una notte horror a casa

La pandemia da COVID-19 ha cambiato le abitudini e i comportamenti della società . Le festività ne hanno risentito e Halloween, ormai alle porte, non fa eccezione. Se negli anni passati la festa pagana è stata un’occasione goliardica per mascherarsi durante party pubblici e privati, quest’anno qualsiasi tipo di celebrazione dovrà essere ridimensionata.

Il 2020 è l’anno dei compromessi ma è anche l’anno della riscoperta di hobby come i videogiochi, le serie TV e il cinema. Halloween ha ispirato numerose opere per ciascuno di questi media e la notte del 31 potrebbe essere il momento adatto per scoprirne alcune.

La redazione ha raccolto il meglio che si possa desiderare per una notte all’insegna del terrore e della goliardia: una raccolta di prodotti pensati per l’intrattenimento ma in grado di risvegliare il terrore più oscuro.

Videogiochi – Halloween

Siete possessori di Xbox? Il game pass possiede un catalogo sterminato, al punto di causare difficoltà a trovare qualche spunto specifico. Quest’articolo vi aiuta fare il punto e scoprire i migliori giochi offerti per la notte di Halloween.

Una raccolta di 10 videogiochi che fondono la cultura giapponese con lo spirito horror tipico di Halloween. Prodotti di nicchia che hanno terrorizzato oriente ed occidente negli anni passati.

Serie Tv – Halloween

Negli ultimi anni siamo stati sommersi dalle serie TV. In questa abbondanza è facile disorientarsi e dimenticare vecchie glorie. Non perdetevi queste 5 serie Tv che saranno sicuramente in grado di tenervi compagnia la notte del 31 Ottobre.

Cinema – Halloween

Una delle creature iconice della festività pagana: il non-morto. Una figura onnipresente in qualsiasi opera horror è protagonista in questo articolo che ne riassume le 10 pellicole più importanti.

I maestri del cinema dark: horror, gotico, thriller, splatter: dai un’occhiata ai migliori film di alcuni dei cineasti più influenti degli ultimi anni.

Se siete amanti del cinema di genere vintage non dimenticatevi la Universal. Una delle case di produzione che più tra tutte ha influenzato l’horror grazie alla messa in scena di personaggi iconici.

Non tutti amano gli horror più crudi e i più giovani potrebbero essere i più sensibili in tal senso. Non per questo però devono nascondersi dallo spirito di Halloween e questi film potrebbero coinvolgerli ed abituarli al contesto dell’orrore.

Uno dei personaggi classici del cinema dell’orrore. Freddy Krueger è stato protagonista di 9 pellicole: scoprite quali di esse sono le migliori.

Alcuni grandi esempi di cinema horror. Queste sono le nostre recensioni a tema di alcuni dei film più popolari degli ultimi anni.

