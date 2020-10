Giappone e terrore: 10 giochi giapponesi da provare ad Halloween

Halloween: la festa delle zucche, degli scheletri e dell’orrore. C’è chi preferisce trascorerlo giocando a ”dolcetto o scherzetto” e chi preferisce restare in casa a guardare film dell’orrore. E se invece di guardare un film decideste di giocare ad un gioco horror?

Ecco qui 10 giochi giapponesi che vi faranno venire la pelle d’oca!

Dead Rising

Unico gioco non propriamente horror della lista.

Il prodotto targato Capcom cominciato nel 2006 non è il gioco adatto se cercate balzi dalla sedia ma è il meglio che si può trovare se state cercando un gioco che vi diverta con dentro gli Zombie.

In ogni capitolo della serie ( che al momento conta 4 titoli ed uno spin-off) ci ritroveremo in un centro commerciale circondati da migliaia di non-morti. Il nostro scopo? Ovviamente sopravvivere, e nel miglior modo possibile, affettando, investendo e persino fulminando i morti viventi.

Il gioco non fa della sua forza l’elemento ”zombie” ma l’infinità di modi che avremo per abbattere le orde che affronteremo. Ogni cosa che troveremo sarà un arma, partendo dalle grucce fino ad arrivare al Martello di Thor.

Un gioco che punta a divertire il giocatore più che ad impaurirlo, ma è senza dubbio adatto per la notte di Halloween.

Ve l’ho già detto che potete farvi i selfie con gli zombie?!

Corpse Party

Corpse Party è una serie di videgiochi d’avventura survival horror sviluppata dal Team GrisGris.

Il gioco si distingue fra gli altri presenti nella lista grazie alla sua grafica in stile anime. Ma non fatevi ingannare, è molto peggio di quanto sembra.

L’Heavenly Host è una scuola elementare che è stata resa famosa dalla sparizione e morte di alunni e docenti. Anni dopo, sullo stesso suolo dove vi era la scuola, viene costruita la Kisaragi Accademy, una scuola superiore. Una sera un gruppo di ragazzi si raggruppa per raccontare storie di fantasmi ed in seguito ad un terremoto, vengono teletrasportati nella scuola elementare, ora infestata dai fantasmi dei morti.

Lo scopo del gioco è quello di guidare il gruppo di studenti, facendoli sopravvivere alle creature sovvranaturali che affronteranno e ritornare a casa.

Forbidden Siren

Forbidden Siren, conosciuto in Giappone col nome Siren è un survival horror uscito su PS2 nel 2004.

Nel gioco impersoneremo 10 diversi personaggi, tutti intrappolati in un villaggio giapponese chiamato ”Hanuda”. In questo villaggio saremo attaccati da dei mostri chiamati ”Shibito” creature ispirate a miti e leggende del folklore nipponico.

Il titolo fa della sua caratteristica principale la possibilità di vedere attraverso gli occhi dei nemici. Questo potere ci sarà utile per superare gli enigmi ed evitare alcuni scontri poichè non disporremo di molte armi.

Il gioco ha avuto un seguito, Forbidden Siren 2 uscito nel 2006 sempre su PS2 ed un remake chiamato Siren: Blood Curse.

Quest’ultimo uscito nel 2008 su PS3 utilizza la stessa formula dell’originale ma con trama e personaggi differenti.

Forbidden Siren è l’ideale se amate gli ambienti giapponesi e volete passare qualche notte insonne.

Clock Tower

Clock Tower è un punta e clicca horror uscito nel dicembre del 1996 per la prima Playstation. Nel gioco dovremo affrontare una serie di enigmi spostando il cursore per muovere il nostro protagonista ed investigare su determinati oggetti.

Il gioco è il precursore di un sottogenere di giochi horror molto popolare di questi tempi, poichè non affronteremo diversi nemici nell’avventura, bensì uno solo che non può essere sconfitto, lo ”Scissorman”.

Lo Scissorman apparirà in diversi punti del livello e la sua comparsa sarà casuale o definita da alcuni comportamenti del nostro personaggio, come fare troppo rumore o essere troppo lenti.

L’introduzione di un nemico invincibile ci costringe a rimandare ciò che stavamo facendo per concentrarci sulla fuga o sul nascondersi.

Un terzo capitolo è uscito nel 2002 sviluppato da Capcom, dove ci saranno diversi nemici ad ostacolarci.

Rule of Rose

Il titolo più controverso fra quelli presenti nella lista.

Rule of Rose è un survival horror uscito su PS2 nel 2006 dove impersoneremo una ragazzina chiamata Jennifer, fatta prigioniera da una setta di bambini sadici e violenti.

Durante l’avventura saremo affiancati da un cane, il quale ci aiuterà a trovare oggetti e sconfiggere nemici.

Il gioco è stato in bandito in diversi paesi, fra cui il Regno Unito a causa di controversie e disinformazione. Alcuni giornali descrivevano lo scopo del gioco come ” stupra, picchia ed uccidi la ragazzina” e nonostante si tratti di una falsità, è stata sufficiente a fermare la produzione del titolo nel territorio inglese.

Resident Evil

Poteva mai mancare in una lista di giochi consigliati ad Halloween il survival horror per eccellenza?

Il franchise creato da Shinji Mikami e Capcom nel 1996 per PS1 è ormai uno dei più noti brand dell’intera industria videoludica e vanta al momento 7 capitoli principali ed una miriade di spin-off.

Con il primo Resident Evil sono stati sanciti gli elementi che rendono un survival horror tale: poche armi e munizioni per difenderci, nemici forti e sempre terrificanti e la morte dietro ogni angolo.

L’ultimo capitolo uscito è Resident Evil 3 Remake, rifacimento del terzo dove impersoneremo Jill Valentine, in fuga dall’apparentemente invincibile Nemesis. Se siete interessati a saperne di più riguardo questo capitolo potete leggere la nostra recensione.

Resident Evil Village (o 8) è attualmente in sviluppo, pianificato per il 2021, sarà ambientato in un misterioso villaggio, simile a quello visto in Resident Evil 4. Ecco un trailer per farvi un’idea di quali mostruosità dovremo affrontare l’anno prossimo.

Ogni capitolo è l’ideale per impostare il mood giusto di Halloween, ma se volete gridare dal terrore, il settimo capitolo uscito nel 2017 è ciò che fa per voi. Con una visuale in prima persona ed un senso di angoscia perenne, il gioco è ciò che serve per una nottata il 31 ottobre.

The Evil Within

Alla mente malata di Shinji Mikami non bastava Resident Evil.

Il gioco sviluppato da Bethesda e da Mikami, si presenta come molto simile al survival horror targato Capcom ma con delle grandi differenze. Mentre in Resident Evil la trama si concentra intorno a virus e a mutanti, The Evil Within si concentra su incubi veri e propri.

Nel survival horror vestiremo i panni di Sebastian Castellanos, un detective che si ritroverà catapultato in un mondo sinistro, popolato da creature orribili e ostili. Per sconfiggere tali creature disporremo di alcune armi, ma per i nemici più forti, sarà necessaria una buona dose di furtività.

Alla fine di ogni livello ci ritroveremo in un inquietantissimo ospedale psichiatrico, dove potremo salvare la partita e potenziarci.

Un sequel è uscito nel 2017, più spaventoso, malato e raccapricciante del primo. Non è tutto ciò che serve ad Halloween??

Silent Hill

Alzi la mano chi non si aspettava Silent Hill in una lista di giochi horror consigliati da giocare ad halloween. Nessuno? Non avevo dubbi.

La saga cominciata con l’omonimo primo capitolo uscito nel 1999 per la prima PlayStation diventerà il vostro peggior incubo.

Si tratta sempre di un survival horror, ma si allontana dagli elementi dei B-horror movie e si concentra su un tipo di orrore psicologico, colpendo il giocatore in maniera unica. Questa particolarità risulta la pià grande forza del franchise. Rumori in lontanza, nemici terrificanti e le musiche di Akira Yamoka formano un’atmosfera che non troverete neanche nei vostri peggiori incubi.

Ogni capitolo della serie è autococlusivo, ma sono tutti accomunati dalla cittadina di Silent Hills, luogo dove nebbia ( elemento principale della serie) e mostri non mancano mai.

Se siete abbastanza coraggiosi addentratevi nei luoghi abbandonati della città, e sperate che Pyramid Head non si trovi alle vostre spalle.

The Coma: Cutting Class

The Coma: Cutting Class è l’unico gioco di questa lista a non essere giapponese, il titolo è infatti di produzione coreana.

Il gioco è un survival horror in 2D dove il nostro scopo sarà quello di risolvere enigmi e sopravvivere. In The Coma controlleremo un adolescente che si addormenta in classe, ed al suo risveglio si trova rinchiuso nella scuola assieme ad un serial killer.

Il gioco è uscito nel 2017 per console e dispositivi mobile e nel 2019 è stato rilasciato un seguito, intitolato The Coma 2: Vicious Sisters.

Se vi piace l’idea di essere perseguitati da un serial killer mentre provate a fuggire dalla vostra scuola, The Coma è il gioco che fa per voi e per la notte di Halloween

Project Zero

Nota in Occidente con il nome Fatal Frame, Project Zero è una serie di videgiochi ( indovinate un pò) survival horror creata da Tecmo. La serie si concentra su fantasmi, rituali e maledizioni basati sul folklore giapponese.

A far distinguere il gioco è l’inesistenza di armi con cui difenderci. Per sconfiggere i fantasmi che ci perseguiteranno avremo come unica forma di difesa la Camera Obscura, una vecchia macchina fotografica, in grado di esorcizzare gli spiriti quando si fa loro una foto.

I fantasmi non saranno neanche visibili ad occhio nudo, ma sarà possibile individuarne la presenza, manifestata con strani rumori ed altri fenomeni paranormali.

Non proprio come i selfie di Dead Rising, ma ci andiamo vicino.

Quindi?

Avete trovato qualcosa da giocare per la serata di Halloween? O se siete impavidi, potreste riempire il mese d’ottobre con tutti i titoli presenti nella lista, così da renderlo un mese spaventosamente indimenticabile.

Cosa ne pensi? Vota ora!