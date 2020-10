I Giochi Gratis per PS4, Xbox e PC di Ottobre 2020

Con l’arrivo del mese di ottobre, torna la rubrica mensile dedicata ai giochi gratis del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Live Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratis. Vi siete persi i giochi gratuiti dello scorso mese? Potete recuperarli consultando il seguente link.

Playstation Plus

Per sapere quali sono i giochi del Playstation Plus per PS4 offerti questo mese, vi rimandiamo al seguente articolo: Playstation Plus: giochi gratis ottobre 2020

Xbox Live Gold

Per quanto riguarda i giochi gratis del servizio Games With Gold per Xbox vi rimandiamo al seguente articolo per maggiori dettagli: Games With Gold giochi gratis Xbox

Twitch Prime

In questo mese di ottobre ci sono vari giochi gratis e loot (Contenuti aggiuntivi) di Amazon Twitch Prime per i possessori di un abbonamento Amazon Prime.

Sono sei giochi scaricabili gratis per PC da tutti gli abbonati al servizio, disponibili da giovedì 1 ottobre, oltre ai tanti contenuti aggiuntivi che vengono offerti mensilmente agli abbonati di Amazon Prime.

Tra i vari giochi gratis spiccano Layers of Fear, Silver Chains e il survival zombie Dead Age. Ecco l’elenco completo dei giochi offerti da Amazon:

Layers of Fear

Silver Chains

Dead Age

Surf World Series

Jay and Silent Bob: Mall Brawl

Rocket Arena (fino al 10 ottobre)

Oltre ai giochi gratis, anche in questo mese di ottobre Twitch Prime offrirà ai propri abbonati la possibilità di riscattare vari Loot:

League of Legends – Tre skin shards aggiuntivi da sbloccare rispettivamente l’1, l’8 e il 19 ottobre 2020

– Tre skin shards aggiuntivi da sbloccare rispettivamente l’1, l’8 e il 19 ottobre 2020 Red Dead Online – Un costume per i Ruoli, un Accessorio o un Emote a scelta, più 6000 punti XP

– Un costume per i Ruoli, un Accessorio o un Emote a scelta, più 6000 punti XP Valorant – Gun Buddy Netter Tretter dall’1 ottobre e ulteriori contenuti aggiuntivi dal 19 ottobre

– Gun Buddy Netter Tretter dall’1 ottobre e ulteriori contenuti aggiuntivi dal 19 ottobre RuneScape e Old School RuneScape – 7 giorni di accesso con sottoscrizione premium

– 7 giorni di accesso con sottoscrizione premium Last Day On Earth: Survival – Skin, equipaggiamenti, customizzazioni estetiche e armi disponibili tra l’1, l’8, il 15 e il 22 ottobre 2020

– Skin, equipaggiamenti, customizzazioni estetiche e armi disponibili tra l’1, l’8, il 15 e il 22 ottobre 2020 Roblox – Backpack Wyrm Skeleton disponibile dal 12 ottobre

– Backpack Wyrm Skeleton disponibile dal 12 ottobre MLB Tap Sports Baseball – Bonus per giocatori, gagliardetti e altro disponibili a partire dall’1, il 7, il 14 e il 21 ottobre 2020

– Bonus per giocatori, gagliardetti e altro disponibili a partire dall’1, il 7, il 14 e il 21 ottobre 2020 Epic Seven – Set di Equipaggiamento Epico di livello 85 e 20 Leif accessibili per il 7 e 21 ottobre 2020

– Set di Equipaggiamento Epico di livello 85 e 20 Leif accessibili per il 7 e 21 ottobre 2020 Big Farm: Mobile Harvest – un’immagine profilo esclusiva disponibile dal 5 ottobre

– un’immagine profilo esclusiva disponibile dal 5 ottobre Yahtzee with Buddies – 3 Pass Sopravvissuto gratis dal 15 ottobre 2020

Per poter riscattare i premi vi basta accedere a Prime Gaming il nuovo portale dedicato ai premi per gli iscritti Amazon.

