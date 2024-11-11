Gillette Bomber Cup 2024: tutti i dettagli

La Milan Games Week 2024 non finisce di riservare sorprese ed emozioni! Proprio questo evento sarà infatti il palco della sfida finale Gillette Bomber Cup 2024. Per l'occasione sono state create una nuovissima mappa esclusiva, che catapulterà i giocatori tra colossali grattacieli e luci neon del Gillette Playground.

Gillette Labs racconta la mappa esclusiva della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0 l’attesissima competizione che si terrà alla Milan Games Week & Cartoomics il 23 e 24 novembre 2024. La Gillette Bomber Cup si arricchisce di un ambiente immersivo, dove i team si sfideranno in un’atmosfera futuristica tra grattacieli illuminati da luci al neon verde, strutture all’avanguardia e aree strategiche che renderanno ogni partita ancora più coinvolgente e pronta a raggiungere il livello superiore.

La Gillette Bomber Cup 2024 si svolgerà in modalità Hardpoint 3v3 su 9 postazioni, di cui 4 attive durante ogni match. Dopo 30 secondi dall’inizio della partita, la prima postazione sarà attivata e ogni postazione resterà operativa per 3 minuti e 30 secondi. I giocatori dovranno guadagnare punti mantenendo il controllo della postazione attiva il più a lungo possibile. Il match durerà un totale di 15 minuti, e ogni membro del team dovrà utilizzare una classe diversa per assicurare la varietà e la strategia del gioco.

Per quanto riguarda la mappa della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0, ideata e organizzata in collaborazione con Dentsu Gaming e con VML Italy, si tratterà di un ambiente immersivo, dove i team si sfideranno tra strutture futuristiche e aree strategiche, che renderanno ogni partita ancora più memorabile. Le location che vedranno svolgere questo titanico scontro saranno:

Neon Square : il cuore pulsante della mappa, una piazza incastonata tra edifici futuristici, dove i giocatori potranno prendere il controllo della partita.

Gillette Playground : un'area che rappresenta lo spazio ideale per scontri rapidi e tattici.

Bomber Park : un'oasi verde con laghetti e zone naturali, che offre un contrasto visivo e strategico al resto del paesaggio.

Razor Tower e Neon Rooftop : un'imponente torre e un'area sui tetti della città per dominare dall'alto la mappa. Entrambi punti strategici perfetti per i team che cercano un vantaggio visivo sugli avversari.

Gillette Center, Labs temple, Labs Office e Auditorium Labs: luoghi interni high-tech, perfetti per combattimenti ravvicinati tra i corridoi, gli uffici e i laboratori futuristici dell'edificio principale.

Come dichiara poi Brand Director Shave Care Italia di Gillette, Marco Centanni: “La nuova mappa della Gillette Bomber Cup 2024 Livello Labs 2.0 rappresenta un’evoluzione nella nostra competizione, progettata per offrire un’esperienza di gioco immersiva e di livello superiore. La mappa rappresenta un ambiente che stimola i giocatori ad esplorare nuove tattiche e non vediamo l’ora di vedere come i team affronteranno le sfide uniche che ogni area della mappa presenta. Con questa seconda edizione della Gillette Bomber Cup, siamo orgogliosi di portare avanti un progetto che unisce la passione per il gaming con il nostro approccio pionieristico nel mondo del grooming”.

Fissiamo allora tutti quanti una sveglia, perché l'appuntamento con la Gillette Bomber Cup 2024 è il 23 novembre alla Milan games Week & Cartoomics 2024(di cui potrete trovare l'intero programma cliccando sul link)!