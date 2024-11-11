Kings League: grande successo per i provini italiani

La Kings League Italia è finalmente realtà! È incredibile pensare come l'idea di Gerard Piqué, nata nel 2023 in Spagna, sia arrivata fino a noi, pronta a conquistare i cuori italiani. Questo weekend, il Centro Sportivo Bettinelli di Milano è stato travolto dall’entusiasmo di oltre 300 ragazzi per provare a entrare a far parte delle 12 squadre italiane che saranno protagoniste in questo torneo.

Rita Guarino, Marco Storari, Nicola Legrottaglie sono solo alcuni dei coach della Kings League che hanno visionato ogni singolo ragazzo per scegliere i migliori 150 che passeranno al Draft, il passo successivo verso la creazione delle squadre ufficiali. Lunedì 18 novembre a Torino verranno svelati i presidenti delle 12 squadre, anche in diretta su Twitch, TikTok, YouTube e X.

Cos'è la Kings League?

Per chi non conoscesse la Kings League, parliamo di un torneo di calcio a 7 con regole molto particolari, solo espulsioni a tempo, rigori in movimento da centrcampo, carte con bonus e malus e molto altro. La Kings League ha già fatto nei suoi eventi internazionali numeri strepitosi, riempiendo il Camp Nou e il Wanda Metropolitano oltre ad aver ospitando leggende come Totti, Hazard, Shevchenko, Agüero e altri campioni. Ora tocca a noi, in Italia, accogliere questa nuova sfida. Non vediamo l’ora di vedere la versione nostrana del torneo, potrete rimanere aggiornati su tutte le novità qui su Hynerd.it.