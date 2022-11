God of war ragnarok: disponibile la patch 2. 001

Negli scorsi giorni Santa Monica Studio ha reso disponibile per PS5 la patch 2.001 di God of War Ragnarok, scopriamo insieme le novità apportate

Dopo pochi giorni dall’uscita avvenuta il 9 novembre, God of War Ragnarok ha ricevuto la sua prima patch post lancio per PlayStation 5, ovvero la versione 2.001.

Tra la notte di sabato e domenica è stata resa disponibile la patch 2.001 per God of War Ragnarok, la quale per adesso è disponibile solo per PS5, con l’edizione PS4 ferma alla versione di lancio. Santa Monica Studio non ha ancora pubblicato le noti ufficiali riguardanti la patch, ma secondo il portale UpdateCrazy queste sono le modifiche che sono state apportate:

Risolti alcuni problemi che causavano crash

Risolti alcuni glitch minori

Risolto un bug che causava stuttering

Ottimizzazioni generali per il gameplay

Miglioramenti generali della stabilità

Altri fix minori

Da quello che è trapelato, sembrerebbe che la software-house californiana abbia cambiato il posizionamento del menù iniziale (inizialmente si trovava in alto a sinistra mentre adesso è collocato sopra la figura di Kratos), mentre il bug del livello di difficoltà sembrerebbe ancora persistere.

La schermata di god of war ragnarok dopo la patch 2. 001

Questa patch non porta con sé novità o contenuti aggiuntivi, ma bensì delle correzioni per migliorare l’esperienza di gioco. Voi avete già scaricato la versione aggiornata disponibile per PS5? Se si, avete notato dei miglioramenti?