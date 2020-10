NieR Replicant: cos’è e quando esce

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è l’ultimo capitolo della saga NieR, ideata da Yoko Taro e si tratta di un prequel spirituale di NieR:Automata, capitolo acclamato dalla critica e vincitore di molti premi gioco dell’anno, fra cui quello di miglior colonna sonora ai Game Awards 2017.

Facciamo chiarezza sulla ”nuova” opera di Yoko Taro.

Il gioco è stato annunciato durante la presentazione del Tokyo Game Show 2020 di Square Enix, con due video: uno d’annuncio (presente in calce all’articolo) e l’altro concentrato sul gameplay.

Non è remake o una remastered del primo capitolo, NieR Replicant (arrivato da noi come NieR Gestalt), bensì è stato definito dagli sviluppatori stessi come una ”version up” del capitolo uscito su PS3 e Xbox 360, infatti la lunga combinazione di numeri presente nel titolo del gioco è la radice di 1.5, quindi una versione potenziata di quella già esistente. Il gioco rimarrà un action RPG con una forte componente narrativa ed esplorativa e vedrà lo svolgersi degli avvenimenti accaduti nel primo capitolo uscito nel 2010 nella sua versione Nier:Replicant, mai uscita in occidente con grafica e ambienti migliorati ed una rivistazione del gameplay.

Il titolo fu acclamato per la sua narrazione ma fu anche pesantemente criticato per il gameplay, abbastanza ripetitivo, con molto backtracking ed un sistema di combattimento fin troppo semplice, privo di un sistema di lock e con una buona parte delle armi e magie utilizzabili completamente inutili, il tutto condito da un tasso di difficoltà davvero basso.

Per riempire questa lacuna, il gameplay sarà curato da Takahisa Taura, che in precedenza si è occupato di Automata , ed infatti nel videogameplay mostratoci si può vedere come il gioco si mostrì più dinamico e fluido. Alternando fra utilizzi di armi corpo a corpo e magie potremo creare spettacolari combo, che al momento sembrano essere un po’ troppo forti rispetto a ciò che i nemici hanno da offrire, rendendo la difficoltà di gioco il primo dubbio sulla futura produzione.

Le musiche del capitolo origanle , composte da Keichii Okabe, che ha lavorato ad entrambi i NieR, ritorneranno invariate, facendo gioire i fan della colonna sonora originale. Anche gli scenari del gioco non saranno modificati, solo migliorati per essere adatti alle console di oggi, con gli stessi colori cupi e tristi della produzione originale.

In un futuro lontano e distopico, il mondo è vicino all’estinzione a causa di una malattia conosciuta come Necrografia, che ad una velocità sorprendente sta distruggendo intere popolazioni, trasformando le sue vittime in ombre ostili alle poche forme di vita ancora presenti sul pianeta. Impersoneremo un ragazzo senza nome, la quale missione è trovare una cura per la sorellina Yonah, anch’essa vittima del temibile morbo, assieme al Grimorio Weiss, uno strano libro parlante che ci accompagnerà nel nostro lungo viaggio per le lande desolate del vecchio mondo.

Il mondo di Nier: Replicant

Come detto in precedenza, la versione Replicant non è mai stata resa disponibile in occidente, ma cosa differenzia questa versione da Gestalt? Molto meno di quanto si possa pensare, mentre in Replicant il protagonista è un ragazzo, in Gestalt vestiremo i panni di un uomo, padre della ragazzina bisognosa di cure . Nonostante la differenza di età ed il rapporto con la ragazza, la trama è pressochè invariata, e la narrazione non cambia quasi per niente nelle due versione, se non per qualche linea di dialogo.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è quindi la stessa esperienza del 2010, con grafica migliorata ed un gameplay che si avvicina molto a quello di Automata, fornendoci così l’esperienza definitiva del primo NieR.

Per farvi un’idea di NieR Replicant ver. 1.22474487139 è disponibile un video sul canale Youtube di Square Enix, mentre è disponibile un sito ufficiale per chi fosse interessato a saperne di più.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 uscirà il 23 Aprile 2021 su PC, PS4 e XboxOne mentre non si hanno notizie se il titolo sarà presente anche su console next gen.

Vi ricordiamo che NieR:Automata è disponibile per tutte le console casalinghe e per pc, nella sua versione Game of the YoRHa edition.

