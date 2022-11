No man’s sky: disponibile nella line-up di lancio di psvr2

Hello Games ha annunciato che No Man’s Sky sarà disponibile al lancio di PSVR2, rappresentando un vero e proprio titolo di lancio per il visore.

Hello Games ha annunciato che l’aggiornamento di No Man’s Sky per il PlayStation VR2 sarà disponibile a partire dal lancio del nuovo visore targato Sony.

Manca sempre meno al rilascio ufficiale del nuovo visore per la realtà virtuale di PlayStation e tutt’ora conosciamo soltanto alcuni dei titoli che formeranno la line-up iniziale di PSVR2. Il gioco di punta al lancio è rappresentato da Horizon Call of the Mountain, ma esso non sarà l’unico titolo importante presente al rilascio.

Nella descrizione aggiornata del trailer di rivelazione di PSVR2 di No Man’s Sky è possibile notare la data ufficiale d’uscita, ovvero il 22 febbraio 2023, giorno del rilascio ufficiale di PSVR2. Dunque è intuibile che il gioco di Hello Games rappresenterà un vero e proprio titolo di lancio per il visore.

Descrizione del trailer psvr 2 aggiornata di hello games su ps5 store

La versione aggiornata di No Man’s Sky per PSVR2 sarà scaricabile gratuitamente per tutti i possessori del gioco. Secondo la descrizione del trailer della foto qui sopra, il titolo sfrutterà l’hardware di PS5 e del PSVR2 per rendere l’esperienza ancor più credibile ed immersiva.

Come già citato precedentemente, il PSVR2 sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 alla modica cifra di 549,99€.