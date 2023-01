Godland, recensione – l’islanda tra carne e spiritualità

La carne e il corpo altro non sono che mere componenti effimere dell’esistenza, simboli della temporaneità che scandisce rigidamente la nostra vita e che, con il passare del tempo, marciscono , si decompongono , fino a diventare – o a ritornare – un tutt’uno con la natura del Godland . La gelida immagine fotografica, così come quella filmica, può prolungare il ricordo della nostra esperienza terrena e può condurlo attraverso lo scorrere di intere generazioni; eppure soltanto i complessi rapporti umani , quelli realmente tangibili e concreti, possono impedire alla nostra fragile e inconsistente memoria di raggiungere una morte completa , conseguenza inesorabile di una scomparsa spirituale .

Uno scontro con la terra stessa porta inevitabilmente a una sconfitta , in particolar modo quando la lotta è intrapresa dal singolo e non dal gruppo . A poco servono i tentativi dei comprimari di instaurare un rapporto, per il protagonista l’incapacità di vivere all’interno di una comunità si trasforma ben presto in una condanna, una fuga verso il tragico destino che lo attende ineluttabile.

La struttura narrativa si avvale di una sfaccettata dicotomia , che abbraccia diversi aspetti dell’esistenza. A partire dall’incompatibile e conflittuale rapporto tra uomo e ambiente , fino ad arrivare ad una tanto insistita quanto consapevole indagine sul confronto tra religione e natura : Godland è davvero la Terra di Dio , un luogo in cui la fede umana viene verificata o vanificata ; una landa desolata nella quale la natura stessa è sia componente divina che dominatrice assoluta, un crudele binomio che spinge sull’orlo del baratro chiunque non possegga la capacità di fidarsi del prossimo, di comprendersi reciprocamente .

La storia ha inizio quando il fotografo e prete luterano Lucas viene inviato in Islanda con lo scopo di supervisionare la costruzione di una nuova parrocchia, sotto la guida dell’arcigno Ragnar . Ben consapevole dell’importanza della missione, decide di abbandonare momentaneamente la natia Danimarca per compiere un viaggio che metterà a dura prova la sua fede , la quale correrà il rischio di essere intaccata e corrosa dall’ impervia e violenta terra nordica.

Godland è un film che riflette sulla molteplicità della nostra esperienza sensibile e sulle sfaccettature che caratterizzano l'esistenza umana. Il binomio religione e natura conduce la figura umana alla ricerca di una fede che in qualche modo sembra essere labile, precaria, frutto di una vita apatica priva di emozioni concrete. La durata leggermente eccessiva della pellicola è ben compensata da una splendida resa visiva e da una fotografia sopraffina, in grado di accompagnare lo spettatore attraverso i meandri dell'aspro e impetuoso panorama islandese. Anche se non ai livelli del suo lavoro precedente, quello di Pálmason è un ritorno alla regia da non perdere, in particolar modo da chi apprezza le atmosfere contemplative.