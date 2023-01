Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco il nuovo trailer

Marvel e Disney hanno pubblicato nella notte il trailer finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film di apertura della Fase 4 del MCU.

Come previsto, è stato rilasciato nella notte il trailer ufficiale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, in uscita nelle sale italiane il prossimo 15 febbraio.

Il film, con protagonista Paul Rudd nei panni del piccolo supereroe di casa Marvel, darà inizio alla Fase 5 del MCU, dopo la conclusione della Fase 4 con Black Panther: Wakanda Forever.

Il terzo capitolo della saga di Ant-Man avrà però un’altro grande compito, quello di introdurre sul grande schermo il Kang di Jonathan Majors, dopo la sua breve introduzione nella serie TV Loki. Proprio il prossimo grande villain dell’universo Marvel ha avuto in questo nuovo trailer più spazio rispetto al teaser pubblicato pochi mesi fa, mettendo in luce tutto il suo potenziale.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la sinossi

Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà ambientato in seguito agli eventi di Avengers: Endgame e vedrà il protagonista impegnato nel tentativo di riappropriarsi del tempo perso e che non ha potuto trascorrere con sua figlia Cassie, a causa della sua lunga permanenza nel Regno Quantico. Questa la sinossi ufficiale:

Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano a vestire i panni dell’avventurosa coppia di supereroi Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e a Cassie Lang (Kathryn Newton), figlia di Scott, la famiglia si ritrova ad esplorare il Regno Quantico dove dovrà interagire con nuove, bizzarre creature in un’impresa che li spingerà oltre i confini di ciò che essi stessi pensavano possibile. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a.,”Ant Man and the Wasp: Quantumania” vede protagonista anche Jonathan Majors nel ruolo di Kang.

Oltre al trailer finale, Disney ha pubblicato anche due nuovi poster ufficiali di Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Non resta che aspettare il 15 febbraio per tornare nuovamente ad immergerci nel Regno Quantico.