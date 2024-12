The Game Awards 2024: Project Century e Onimusha

Onimusha: Way of the Sword segna il ritorno di una saga storica, assente dal panorama videoludico dal 2006. Ambientato nella Kyoto del periodo Edo, il gioco vede un samurai solitario affrontare le orde dei demoni Genma, guidati dal crudele Malice, con la sua lama affilata e il leggendario Guanto Oni. Il trailer ha mostrato il setting dark fantasy e alcune sequenze di gameplay, ma l’uscita è prevista per il 2026, con Capcom che punta a evitare la crescente competizione degli anni prossimi. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma l’attesa è già altissima.