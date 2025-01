GTA 6 rinviato al 2026? Lo staff di Rockstar ribadisce la finestra di lancio

Grand Theft Auto 6, il prossimo capitolo della celebre saga di Rockstar Games, è attualmente previsto per l'autunno del 2025. La casa madre Take-Two Interactive ha confermato questa finestra di lancio, descrivendo il gioco come uno dei più attesi della storia dei videogiochi. Un dipendente senior di Rockstar ha recentemente ribadito la data, definendo il 2025 "un anno entusiasmante" per l'azienda. Le proiezioni finanziarie parlano di numeri straordinari: oltre un miliardo di dollari in prenotazioni e 3,2 miliardi di entrate nel primo anno, superando il successo di GTA V. Tuttavia, dietro le quinte, il lavoro per sviluppare un titolo così ambizioso potrebbe incontrare sfide significative.

Possibili rinvii al 2026 e incertezze nell’industria

Nonostante l'ottimismo, alcuni analisti, come Jason Schreier di Bloomberg, suggeriscono che Rockstar potrebbe non riuscire a rispettare la finestra di rilascio del 2025. Lo studio sembra determinato a evitare condizioni di lavoro insostenibili per il proprio team, il che potrebbe allungare i tempi di sviluppo. Inoltre, il contesto generale dell’industria videoludica, caratterizzato da costi elevati e chiusure di studi, aggiunge ulteriore incertezza.

Al momento, Rockstar non ha ufficializzato alcun rinvio, ma l’ipotesi di un lancio nel 2026 non è da escludere. I fan, quindi, dovranno attendere aggiornamenti ufficiali per scoprire se potranno mettere le mani su GTA 6 il prossimo anno o se l’attesa si prolungherà ulteriormente.

