GTA 6: tutto ciò che sappiamo prima del trailer

Finalmente l’attesa sta per finire. La Rockstar Games ha avviato su YouTube il conto alla rovescia in vista del primo trailer di GTA 6. Ricordiamo a tutti, ancora una volta, che l’appuntamento sarà domani alle 15:00 ora italiana. Qui tutti i dettagli dell’annuncio ufficiale del trailer. Ad alimentari gli entusiasmi, sempre più bollenti, tutti i …

Finalmente l’attesa sta per finire. La Rockstar Games ha avviato su YouTube il conto alla rovescia in vista del primo trailer di GTA 6. Ricordiamo a tutti, ancora una volta, che l’appuntamento sarà domani alle 15:00 ora italiana. Qui tutti i dettagli dell’annuncio ufficiale del trailer. Ad alimentari gli entusiasmi, sempre più bollenti, tutti i leak che, come scintille, hanno riscaldato questa insopportabile attesa. Ecco, in sintesi, le principali informazioni con le quali accoglieremo la prima anteprima di uno dei titoli più bramati dell’anno.

Il leak sulla nuova mappa

Sappiamo che il nuovo palcoscenico GTA sarà senz’altro più ampio del precedente. Ma quanto ampio? La risposta in un video spoiler, pubblicato qualche giorno fa dal figlio dell’art director della Rockstar Games, Aaron Garbut. In questa breve clip di circa 15 secondi (https://streamable.com/negur7), viene mostrata una breve panoramica di grattacieli, palazzi e altre costruzioni della nuova mappa. Anche se ad alcuni potrebbe sembrare il contrario, l’aspetto del mondo di GTA 6 nulla avrà a che vedere col suo predecessore. Dalle chat “in nero” del figlio di Aaron sembra che la Rockstar Games abbia voluto sfidare i frame rate ampliando la nuova Vice City oltre il suolo statunitense. Ed ecco ufficializzati i leak di settembre 2022 che ne avevano previsto l’ingigantimento. Sempre attraverso le chat, il figlio di Aaron ha ufficializzato che ci saranno 3 grosse città, 4 borghi e un grande lago al centro della mappa.

Grafica e personaggi

Le informazioni ufficiali a nostra disposizione sul comparto visivo e storico sono piuttosto generiche. Uomini, ma anche donne, saranno parte di questo criminoso e anarchico universo. Voci però infondate e poco credibili parlano anche della presenza di un bambino. La resa visiva, come visto anche dalla clip precedente, supererà certamente le migliori aspettative. Il motore grafico RAGE 9 saprà infatti farsi invidiare perfino dall’apprezzatissimo Red Dead Redemption 2. C’è chi ha provato poi a realizzare un possibile logo del gioco, utilizzando sfumatura di viola e rosa. Altri hanno invece informazioni implicite sulla data di uscita dell’anteprima del gioco su una maglietta. In ogni caso, il trailer ufficiale di domani sarà finalmente in grado di svelare la verità su questi e altri leak. Vi aspettiamo alla live streaming tra poche ore per partecipare, assieme a voi, a uno dei più attesi appuntamenti del 2023.