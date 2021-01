Il 21 Gennaio è una giornata promettente per Hearthstone e i suoi giocatori. Due giorni fa il gioco ha visto la Patch 19.4, in preparazione di tutti i nuovi contenuti in arrivo. L’aggiornamento include il Mini-set Corse di Lunacupa, bilanciamenti per la modalità Duelli, nuovi Eroi e Servitori per la modalità Battaglia, la nuova rotazione dell’Arena ed un anticipo dei contenuti futuri.

Ma andiamo per gradi ed analizziamo per bene le novità .

Mini-set di Lunacupa

Hearthstone – Tutte Le Novità Del 21 Gennaio

Il Mini-set di Lunacupa porta ben 35 nuove carte all’interno del gioco, fra cui 4 leggendarie e 4 carte per classe che riprendono le meccaniche di gameplay viste nel corso dell’Anno della Fenice, ovvero Impulso Magico, Corruzione ed i servitori Supremi. Il set intero porta con sè 4 carte Leggendarie, 1 carta Epica (x2), 14 carte Rare (x2) e 16 carte Comuni (x2), tutte ottenibili dalle buste di Follia alla Fiera di Lunacupa. Le nuove carte sono inoltre acquistabili con unico bundle che include tutte le 66 carte (doppie incluse) al prezzo di 14,99 € o 2.000 oro.

Ecco tutte le nuove carte.

Bi-Classe





















Cacciatore di Demoni





Druido





Cacciatore





Mago





Paladino





Sacerdote





Ladro





Sciamano





Stregone





Guerriero





Generiche











Vedremo nel corso delle prossime settimane se le nuove arrivate riusciranno a ritagliare un proprio spazio nel meta di Hearthstone, ma il potenziale delle carte c’è e sembra decisamente alto.

Chi ha ottenuto di più: Lo Stregone è fra tutte le classi quella ad aver avuto le carte migliori, come la nuova leggendaria che sembra promettere bene e una carta che pesca molto al basso prezzo di 3 punti salute. A giudicare dai nuovi arrivati, Blizzard sta spingendo per uno Stregone di tipo Zoo, complici le carte dal basso costo che permettono buone giocate nelle prime fasi di gioco. Le nuove generiche, oltre a quanto già detto, andranno sicuramente a ridimensionare l’Arena, considerando la rarità ed il power-level.

Chi ha ottenuto di meno: Fra le 4 carte che a breve entreranno nella collezione del Cacciatore, solo la Bi-Classe in condivisione col Cacciatore di Demoni convince, mentre non si può dire lo stesso per tutte le altre. Più che giusto dopo oltre un anno di dominio del Midrange Hunter.

Aggiornamenti alla Battaglia

Hearthstone – Tutte Le Novità Del 21 Gennaio

Due nuovi eroi fanno il loro debutto nella popolarissima modalità di Hearthstone: Bigliettus e Ramogrigio. Ecco qui i loro ritratti e potere eroe.





Oltre ai nuovi eroi, subentrano due servitori, entrambi Demoni, nella speranza di risollevare una build che da tempo non trova spazio nella Battaglia. L’Osservatore, Demone di Livello Locanda 3 è stato invece rimosso dalla modalità .









Duelli

Hearthstone – Tutte Le Novità Del 21 Gennaio

L’aggiornamento di metà stagione dei Duelli porta con sé 10 nuovi Poteri Eroe, 25 nuovi Tesori Distintivi (5 dei quali sono Bi-classe), 4 nuovi Tesori Passivi e 2 nuovi Tesori Attivi. Inoltre I punteggi delle versioni Amichevole ed Eroica verranno azzerati con la patch 19.4 e saranno disponibili nuove imprese da completare.

Rotazione in Arena

Hearthstone – Tutte Le Novità Del 21 Gennaio

Cambiano i set presenti in Arena, e ciò signfica il ritorno di vecchie glorie unite a carte standard. L’Arena includerà carte dei seguenti set:

Mini-set Corse di Lunacupa

Follia alla Fiera di Lunacupa

L’Accademia di Scholomance

Ceneri delle Terre Esterne

Apprendista Cacciatore di Demoni

Operazione Apocalisse

Viaggio a Un’Goro

Una notte a Karazhan

Base

Classico

Libro degli Eroi

Hearthstone – Tutte Le Novità Del 21 Gennaio

L’ultima fra le novità è l’unica a non sbarcare su Hearthstone questo 21 Gennaio, ma si tratta di un annuncio per Febbraio. Anduin, il Sacerdote, è il protagonista del prossimo capitolo del Libro degli Eroi che, come al solito, prevede 8 boss che raccontano il passato del personaggio in una modalità giocatore singolo. Il completamento sblocca una skin alternativa per l’eroe in una sua versione più giovane.

Cosa ne pensi? Vota ora!