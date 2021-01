5 giochi PS4 a meno di 10€ su Amazon

I saldi di Gennaio sono ancora in corso su PlayStation Store e altri retailer digitali ma, con l’avvento del nuovo anno, si sono ridotti anche i prezzi di molti videogiochi di (relativo) successo presenti nel catalogo di Amazon. Questa breve classifica riporta i 5 giochi PlayStation 4 migliori per rapporto di qualità -prezzo presenti nel summenzionato magazzino digitale.

Trattasi di 5 giochi accumunati da una singolarità : aver riscosso un minimo o comunque basso successo al momento del lancio. Alcuni di questi sono anche stati oggetto di critiche per anni e ancora oggi sono visti con riguardo. Nonostante ciò, proposti a meno di 10€ l’uno, tutti e 5 i titoli meritano di essere giocati, soprattutto se si considera il fatto che hanno in comune la possibilità di essere giocati (in parte o del tutto) in co-op con altri giocatori

Ecco quindi una breve lista dei 5 giochi PlayStation 4 a meno di 10€ su Amazon che sentiamo di consigliarvi!

5 giochi PlayStation 4 a meno di 10€

FALLOUT 76

Il primo dei 5 giochi della lista è il primo titolo Bethesda ambientato nel mondo di Fallout completamente multiplayer. Nelle terre desolate di un distopico futuro post-bellico i giocatori, dopo aver personalizzato il proprio personaggio, possono vagare, combattere e costruire rifugi. Se sulla carta Fallout 76 si presentava come un’ottima iniziativa, non lo è stato. Tra i maggiori problemi dell’IP targata Bethesda si ha: l’impossibilità di giocare la storia senza giocare online (e quindi pagare un abbonamento dedicato su console), la carenza di NPC, che portano quindi all’esplorazione di un mondo eccessivamente vuoto e tanto altro (tra cui l’impossibilità di creare partite private a meno che non si pagasse un abbonamento Premium).

Fallout 76

Inoltre, la sua mentalità multigiocatore rende le decisioni morali che rendono grande la serie prive di significato. Più di due anni dopo l’uscita molti bug e difetti sono stati sistemati e, se state cercando un gioco con un mondo vasto da esplorare insieme agli amici, a soli 10€ non potete lasciarvelo scappare!

Mass Effect Andromeda

Ricordato per lo più per i bug e glitch legati alle animazioni facciali dell’avatar di gioco, Mass Effect: Andromeda si era proposto come sequel in grado di rinnovare e proseguire la narrazione avviata da Bioware nella trilogia di Mass Effect. Configurandosi come gioco di ruolo e d’azione, presenta alcuni momenti narrativi che elevano la produzione al livello della trilogia antecedente.

Immagine di gioco di Mass Effect Andromeda

Purtroppo una scrittura mediocre (per una produzione tripla A) e un gameplay a tratti ripetitivo hanno destinato il gioco all’oblio e all’hating da parte delle comunità di fan della serie. Pur essendo l’unico single player tra i 5 giochi menzionati, merita una particolare menzione la modalità multigiocatore online in cooperativa, che presenta serie di missioni e sfide da affrontare insieme a 3 compagni di squadra.

Anthem

Dei 5 giochi presenti in lista, i prossimi tre sono tutti titoli giocabili completamente in co-op online con amici. Il primo gioco a meno di 10€ da prendere in considerazione è sicuramente Anthem, sviluppato da Bioware e distribuito da EA. Annunciato a metà della scorsa generazione di console, aveva creato una forte aspettativa considerando la grandezza del mondo di gioco proposto e la qualità audiovisiva proposta.

Anthem

In quanto gioco di ruolo in co-op, Anthem presenta un’ampia scelta di missioni e sfide, tra narrazione principale e secondaria. La pecca più grande del titolo, che gli è costato anche la rapida perdita d’interesse a poche settimane dall’uscita è la ripetitività delle missioni. A seguito di vari aggiornamenti è sicuramente un titolo da recuperare, ricordando la presenza di elementi unici e molto appariscenti come le meccaniche di combattimento e il mondo di gioco.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint

Altro titolo interamente co-op online è Ghost Recon: Breakpoint. Prosecuzione filologica di Ghost Recon: Wildlands la nuova avventura militare coinvolge fino a quattro giocatori in un mondo di gioco open world liberamente esplorabile. Inoltre, il comparto multigiocatore si espande a contenuti PvP distribuiti periodicamente attraverso Season Pass.

Ghost Recon: Breakpoint

Isolati oltre le linee nemica i quattro Ghost protagonisti della storia dovranno scontrarsi con forze armate sparse per tutto il territorio di gioco. Non esule da bug e glitch di vario tipo, tra questi 5 giochi, Ghost Recon: Breakpoint è un titolo da recuperare per tutti coloro che sono interessati a lanciarsi in un’economica e duratura avventura in compagnia.

Tom Clancy’s The Division 2

Infine, l’ultimo titolo presente in questa lista di 5 giochi e nel catalogo di Amazon a meno di 10€ è un altro titolo Ubisoft completamente giocabile in co-op online: The Division 2. Dopo il successo del primo capitolo, la serie si rinnova con un sequel ambientato nella capitale americana, liberamente esplorabile.

The Division 2

The Division 2 si presenta come uno sparatutto e gioco di ruolo raffinato e intuitivo, la cui avventura può arrivare a durare decine di ore. Questo perché, tra le tante cose, è un piacere esplorare la meravigliosa riproduzione di Washington, D.C., grazie a una generosa quantità di forzieri, oggetti da collezione e dinamiche attività open-world inserite ad-hoc. Menzione particolare va all’intelligenza artificiale, in grado di sorprendere destreggiandosi in combattimenti tra strade e vicoli abbandonati.

