Hearthstone – I primi 3 mazzi dal Miniset

Qualche giorno fa Hearthstone è stato arrichito dal Miniset Corse di Lunacupa, una specie di mini espansione che ha aggiunto 35 nuove carte (doppie copie escluse) che hanno spostato gli equilibri, dato vita a nuovi mazzi e visto il ritorno di alcuni deck storici. Tutto sommato le carte sono molto buone e infatti alcune di queste rappresentano il fulcro di questi deck.

Ecco 3 deck con cui scalare la ladder.

In fondo all’articolo trovate i codici dei mazzi presi in questione.

Ramp Paladin

Hearthstone – I Primi Mazzi Dal Miniset

Se durante ”La Discesa dei Draghi” avete aperto un pacchetto ed avete trovato Nozdormu l’Eterno e siete stati così folli da non disincantare una carta apparentemente inutile, ecco la vosta ricompensa. Il Ramp Paladin sfrutta la leggendaria non solo per una giocata tempo incredibile, calando un 8/8 a turno 4, ma lo sblocco istantaneo dei 10 Cristalli di Mana (per entrambi i giocatori) dà la disponibilità di fare giocate incredibili nel turno successivo. Alcuni deck utilizzano i 10 cristalli per giocare dei grossi taunt al turno dopo, mentre altri preferiscono riempire il campo di Murloc per andare lethal il turno dopo.

Il mazzo al momento non dispone di un diretto concorrente in Standard e dovrebbe essere sufficiente a battere ogni altro archetipo presente. Tuttavia, non c’è ancora una lista ben affermata e molte delle carte del deck sono rimpiazzabili, eccetto alcune esclusioni. Inoltre la lista è molto costosa, e se cercate qualche alternativa meno dispendiosa continuate a scorrere.

Carte Must Have: Nozdormu l’Eterno, N’zoth Dio degli Abissi, Y’shaarj, il Profanatore, Pagliaccio della Fiera, Colosso della Discarica.

Ecco una lista completa.

Hearthstone – I primi mazzi dal Miniset

Trean Druid

Hearthstone – I Primi Mazzi Dal Miniset

Il Token Druid è fra le tipologie più vecchie di Hearthstone, nonostante abbia subito molte variazioni nel corso degl’anni. Certe volte concentrato sull’aggressività , altre sulle combo, ma la base è sempre la stessa: avere tanti servitori, generare Token (carte date da altre carte) e potenziare la nostra metà di campo per sferrare incredibili danni in un turno. Carte come Anima della Foresta e Ruggito Selvaggio sono da sempre parte di questo iconico mazzo, ciò che cambia è come evocare i Token e come potenziarli, in questo caso è la nuova arrivata Potenziamento Corteccia.

Per la gioia di chi non dispone di molte Polveri Arcane, tutte le versioni del Treant Druid costano poco, poichè buona parte delle carte fa parte del set classico e sono presenti alcune carte base.

Carte Must Have: Anima della Foresta, Ruggito Selvaggio, Potenziamento Corteccia.

Ecco una lista completa.

Hearthstone – I primi mazzi dal Miniset

Aggro Rogue

Hearthstone – I Primi Mazzi Dal Miniset

Che taverna sarebbe senza un mazzo aggro odioso capace di chiudere le partite a turno 4? Nessuno lo sa, ma la certezza è che i deck aggressivi non moriranno mai. Questo sfrutta i servitori con Furtività e le carte che ne sfruttano le abilità , le armi e magie per alzarne l’attacco ed una carta del nuovo set in doppia copia: Veleno Nitrogenato. La nuova carta fornisce un bonus di attacco ad un servitore e può essere Corrotta, dando lo stesso bonus anche all’arma dell’eroe. La magia è incredibilmente versatile, e il basso costo non solo le permette un facile utilizzo, ma la rende facilmente corruttibile. Una carta che vedremo sicuramente per molto tempo, e che impareremo ad odiare.

Anche questa lista non è molto costosa e le uniche carte di rarità alta sono 3 epiche. Ottima per chi non vuole spendere molto e fare partite veloci.

Carte Must Have: Veleno Nitrogenato, Signora delle Spie, Passaggio Segreto, Eviscerazione

Ecco una lista completa.

Hearthstone – I primi mazzi dal Miniset

Codici dei Deck

Copiate questi codici, aprite la Collezione ed il mazzo verrà montato automaticamente.

Ramp Paladin: https://www.hearthstonetopdecks.com/decks/nozdormu-ramp-paladin-75-legend-conway6288-darkmoon-races/

Token Druid: AAECAZICAA/9AvcD5gXKnAOvogP/rQP5tQPlugPvugP5zAObzgO50gPw1AOK4AOM5AMA

Aggro Rogue: AAECAaIHAoYJmqkDDrQBywPNA8YFiAf/pQO5uAOqywOfzQOK1AP31APf3QPn3QOB5AMA

Come sempre, trovate tutte le carte sul sito ufficiale di Hearthstone.

Cosa ne pensi? Vota ora!