In questa guida andremo a vedere cosa fare dopo aver completato la storia principale in Hogwarts Legacy.

Se avete portato a termine tutta la storia principale in Hogwarts Legacy di Avalanche Software non temete, il videogioco presenta tantissimi contenuti con cui poter aggiungere altre ore di divertimento a suon di magie e scampagnate. Come tutti ben sappiamo per completare la storia principale ci vorranno all’incirca 25 ore, ma la mole di contenuti non finisce qui. I videogiocatori potranno cimentarsi infatti in missioni secondarie e sfide in cui mettere alla prova la loro abilità.

Hogwarts Legacy: le missioni secondarie

In Hogwarts Legacy ci sono moltissime missioni secondarie da poter vivere, le quali dovranno essere affrontate tutte per poter affermare di aver completato davvero il gioco. Non soltanto questo vi permetterà di ottenere moltissimi punti esperienza, ma vi farà sbloccare anche un trofeo/obiettivo dal titolo “Il buon samaritano”. È logico che la missione secondaria esclusiva PlayStation non è inclusa, ma se ne avete la possibilità vi consigliamo vivamente di portarla a termine.

Lista delle missioni secondarie in Hogwarts Legacy

Al suono delle campane Al volo! Allenamento con le combinazioni D’incantesimi 1 D’incantesimi 2 Allenamento con le combinazione Bacchette incrociate 1 Bacchette incrociate 2 Bacchette incrociate 3 Campo dell’Evocatore 1 Campo dell’Evocatore 2 Campo dell’Evocatore 3 Campo dell’Evocatore 4 Campo dell’Evocatore 5 Cavoli rapiti Collaudo Come falene verso la luce Controllo del troll Coraggio venefico Decorazione d’interni Disfarsi di Selwyn Dolce Dissendium Fuoco e ignobiltà Gli affari degli altri Gobbiglie à gogò I carretti rubati Il fantasma del nostro amore Il fratello perduto Il mio biscottino Il salvataggio di Rococò Il tesoro del castello Il tesoro della tomba maledetta Incontro con il fuggiasco L’astrolabio perduto L’ultimo tentativo di Harlow L’unico limite è il cielo L’uomo dietro le lune La maledizione della rapa La rinascita della fenice La sala di Herodiana La squama nell’uovo La storia di Rowland Oakes Le chiavi di Dedalo Le peripezie dell’elfo domestico Levar le tende Lezione di storia della magia Lezioni di ricatto L’ippogrifo segna il punto Manovre e-vasi-ve Piume preziose Profondità maridesi Puledro della morte Punto e a capo Ritratto nei guai Segui le farfalle Spazzando via la competizione Tele aggrovigliate Tutto è bene ciò che finisce in gloria Un ladro nella notte Un unicorno davvero unico Un’amica in difficoltà Una consegna complicata Vendetta avvelenata Vorrei, ma non pozzo

Hogwarts Legacy: missioni di relazione

All’interno di Hogwarts Legacy, oltre alle normali missioni secondarie, i videogiocatori possono completare anche delle missioni speciali di relazione per migliorare il loro legame con alcuni dei compagni. Queste missioni non solo permettono di approfondire meglio la storia che ruota intorno ai personaggi di Sebastian, Poppy e Natty, ma permettono ai giocatori anche di sbloccare alcuni oggetti ed incantesimi unici, incluse le maledizioni senza perdono.

Missioni di relazione con Sebastian

All’ombra del sottotetto All’ombra della tenuta All’ombra della linea di sangue All’ombra dello studio All’ombra della scoperta All’ombra del tempo All’ombra della distanza All’ombra della miniera All’ombra della montagna All’ombra della speranza All’ombra della reliquia All’ombra del destino All’ombra della rivelazione All’ombra dell’amicizia

Missioni di relazione con Natty

La ragazza di Uagadou L’astio mastio Il bambino perduto La mamma è la parola Una base per il ricatto Dolore e vendetta Trovare la concentrazione L’ultima resistenza di Harlow Agire d’istinto

Missioni di relazione con Poppy

Classe bestie Rapporto sul drago Uovo in camicia La telefonata del bracconiere Un incontro a sorpresa Il centauro e la pietra È nelle stelle Uccello in mano Fioriture di papaveri

Decorare la Stanza delle Necessità

In Hogwarts Legacy, oltre che ottenere incantesimi e punti esperienza, alcune missioni secondarie e di relazione sbloccheranno anche oggetti cosmetici. Alcuni di questi oggetti potranno essere usati sul nostro personaggio, mentre con altri potremo decorare la Stanza delle Necessità. Una volta che questa sarà sbloccata infatti potremmo dar fondo a tutta la nostra fantasia, personalizzandola con una miriade di oggetti a tema.

Completare imprese e sfide

I videogiocatori che vorranno raggiungere il livello massimo del personaggio in Hogwarts Legacy dovranno ottenere moltissimi punti esperienza. Il completamento delle missioni secondarie può aiutare in questo, ma se doveste essere ancora a corto di punti esperienza un buon modo per ottenerne è fare le imprese e le sfide. In questo modo sarà possibile ottenere anche ulteriori oggetti cosmetici che potranno essere molto utili ai videogiocatori più esigenti.

Trovare le pagine rimanenti della Guida Pratica

In giro per il mondo di Hogwarts Legacy ci sono 236 pagine della Guida Pratica. Alcune di queste pagine saranno facili da trovare e ci si potrà imbattere in queste anche nel proseguo del gioco, mentre altre per essere ottenute necessitano di dover interagire con alcune statue utilizzando la magia Accio. Non dovete far altro che iniziare la ricerca, in bocca al lupo!

Completare tutte le missioni della storia principale

Dopo aver completato tutte le missioni principali di Hogwarts Legacy i videogiocatori avranno accesso a due nuove missioni della storia principale. La prima missione richiederà di completare la Guida Pratica, che come abbiamo visto poc’anzi richiederà di trovare tutte le 236 pagine della guida in questione, mentre la seconda verrà sbloccata dopo il livello 34 e rappresenterà il vero finale del gioco; una conclusione adeguata a quello che rappresenta, ad oggi, il miglior videogioco della saga di Harry Potter mai realizzato.

Questo è tutto, almeno per ora

Siamo giunti alla fine di questa guida, che ci auguriamo davvero sia stata utilissima a tutti quei videogiocatori che vorranno completare Hogwarts Legacy al 100%. Vi ricordiamo che è possibile leggere la nostra recensione seguendo questo link