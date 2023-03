Hogwarts Legacy: rinviate a maggio versioni per PlayStation 4 ed Xbox One

Stando a quanto recentemente comunicato da parte degli sviluppatori di Avalanche Software, nonché di Portkey Games e Warner Bros, l’arrivo di Hogwarts Legacy per console PlayStation 4 ed Xbox One sarebbe stato posticipato al 5 maggio invece che il 4 aprile, come precedentemente stabilito. Siamo davanti al terzo posticipo che l’ambizioso action RPG a tema Harry Potter affronta, nonché del terzo posticipo negli ultimi otto mesi.

Il team di Avalanche Software ha ringraziato tramite tweet ufficiale i fan per il sostegno dimostrato, rassicurando questi ultimi che il mese di posticipo permetterà un’ottimizzazione di Hogwarts Legacy per le console di oldgen. Ancora nessun accenno riguardo la versione prevista per Nintendo Switch, ultima sulla tabella di marcia, la cui uscita rimarrebbe a questo punto prefissata al 25 luglio. Per i possessori della console della grande N non resterebbe altro che incrociare le dita e sperare che tale data venga rispettata.

Nel Tweet ufficiale il team avrebbe dichiarato quanto segue:

Siamo molto gratificati dalla risposta che i fan di tutto il mondo hanno dato a Hogwarts Legacy. Il team sta lavorando duramente per confezionare la miglior esperienza possibile su tutte le piattaforme, ma abbiamo bisogno di un po’ più tempo per ultimare i lavori. Hogwarts Legacy arriverà su PS4 e Xbox One il 5 maggio 2023. Avalanche Software

Nonostante questo spiacevole inconveniente per i giocatori di PlayStation 4 e Xbox, Hogwarts Legacy continua a vivere il suo momento più luminoso, ricevendo elogi e complimenti dalla critica internazionale. Il titolo ispirato ai magici racconti di J.K. Rowling sembrerebbe addirittura in procinto di ricevere un DLC, il cui annuncio potrebbe essere ufficializzato dopo il 25 luglio.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi rimandiamo ad una guida dettagliata al postgame di Hogwarts Legacy, grazie alla quale potrete rendere ancora più magica la vostra avventura. Alternativamente, potrete trovare qui la nostra recensione sul titolo e se amate i nostri contenuti restate sintonizzati sulle nostre pagine.