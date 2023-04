Annunciato nel corso di un evento dedicato a Playstation 5 nel settembre 2020, Hogwarts Legacy ha catalizzato l’attenzione di tutti i videogiocatori, soprattutto i fan del franchise partorito dalla mente di J. K. Rowling. Quest’ultima, dopo una serie di dichiarazioni alquanto discutibili, ha attratto verso di sé e verso la sua opera un odio smisurato, che si è propagato soprattutto tra le fila di determinate cerchie di utenti.

Nonostante il tentativo di boicottaggio da parte di una fetta di pubblico, Hogwarts Legacy si è rivelato un successo da oltre 12 milioni di copie vendute nel giro di una settimana dal lancio, lasciando di stucco anche il publisher WB Games. Come ci svela Timur222 attraverso il suo account Twitter, i numeri registrati dall’action-RPG ambientato nel mondo di Harry Potter e curato da Avalanche Software, casa di sviluppo americana, sono pari al 256% delle previsioni ipotizzate da WB Games.

La divisione videoludica WB Games puntava molto su questo titolo e su una produzione videoludica ambientata in un mondo fantasy come quello di Harry Potter, il quale detiene pochi rivali nel settore dell’intrattenimento. Ciò che però non potevano aspettarsi è che previsioni tanto positive sarebbero state completamente frantumate dall’incredibile successo di Hogwarts Legacy, il quale deve vedere ancora la sua uscita su console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, dove vedrà le proprie vendite incrementare vertiginosamente.

Lo straordinario entusiasmo provocato da Hogwarts Legacy ha generato oltre 1 miliardo di dollari di guadagno per WB Games e in poche settimane l’IP ha superato i numeri stratosferici di Elden Ring, piazzandosi in cima alle classifiche software di svariati paesi, tra cui gli USA.

Vi ricordiamo, nel caso ve la foste persa, che sul nostro sito è presente la nostra recensione di Hogwarts Legacy, oltre a guide ed approfondimenti su uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni, il quale ha riportato in voga uno dei franchise più amati di sempre.