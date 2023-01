Horror 2023: i migliori giochi in uscita

Grandi attese nel 2023 per le uscite dei videogame del genere horror. Ci saranno grandi remake e nuove uscite che promettono un ritorno sulla cresta dell’onda di questo genere di videogiochi.

Uno screenshot di dead space remake

Remake Horror 2023

Resident Evil 4

Uno tra i remake piú attesi tra gli horror 2023 è sicuramente quello di Resident Evil 4, la cui uscita é prevista per il 24 marzo. Dal trailer si può vedere come le prime immagini mostrino un taglio nettamente più oscuro a livello grafico. Vedremo come Capcom avrà saputo migliorare un gioco che da molti veniva definito “invecchiato bene”.

Dead Space

L’altro gioco, forse più atteso di tutti, è Dead Space. Un remake del gioco cult del mondo horror che fin dalle prime immagini ha saputo stuzzicare i fan del genere dell’orrore. Il remake del survival fantascientifico è stato affidato a Motive Studio e la sua uscita è prevista per il 27 gennaio.

Silent Hill 2

Un altro importante remake previsto principalmente per PS5 é quello di Silent Hill 2: non si sa ancora una data precisa, ma rimane un’altra grande icona attesa dai fan.

Alone in the Dark

Quest’anno arriverà anche un classico del genere, Alone in the Dark, il cui primo gioco rivivrà attraverso un rifacimento in chiave moderna.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 al momento non prevede una data di uscita, ma sicuramente sarà un gioco horror 2023. Il secondo capitolo delle avventure dello scrittore è l’ennesimo tassello che dovrà ampliare pertanto anche i collegamenti con gli altri titoli, soprattutto Control e riprenderà il tema del sovrannaturale. Si prevede un esperienza nettamente più horror del primo capitolo.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Stalker 2 paga il suo continuo rinvio per via della guerra in Ucraina, infatti GSC Game World è un’azienda di sviluppatori di quel paese. Si presenta come uno sparatutto horror in prima persona con pochi eguali che sfrutterà tutto il potenziale di Unreal Engine 5. Ambientato nella zona contaminata di Chernobyl porterà i giocatori ad affrontare pericolosi mutanti nella ricerca di cibo, bevande e medicine per sopravvivere.

The day before

Tra i giochi horror 2023 è presente anche The day before, un MMO horror che ricorda molto un misto tra The Last Of Us e Days Gone. Il gioco, in uscita i primi di marzo, ci porta in un mondo post-apocalittico dove ci troveremo a combattere contro orde di zombie.

Layers of Fears

Layers Of Fears è il terzo capitolo della serie sviluppata dal team polacco Bloober Team. La storia ricalcherà quella originale con protagonista un pittore maledetto che cercherà di completare il suo capolavoro, fatto di sangue e dolore.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

Uscito per la prima volta nel 2008, solo per Nintendo Wii e solo in Giappone, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse entrerà sul mercato come horror 2023 con la versione remastered del gioco Fatal Frame. Si tratta di un horror psicologico ambientato in un manicomio privo di combattimenti e principalmente basato sull’investigazione. Sarà pubblicato per tutte le piattaforme il 9 marzo.

Sons of the forest

Per il proseguo di The Forest, invece, la data prevista è il 23 febbraio. Sons of the forest sarà un survival horror che ci porta a costruire rifugi, fabbricare utensili e armi per sopravvivere su un’isola infestata da cannibali e creature deformi.

Insomma sia per i nostalgici che per chi aspetta nuove esperienze sarà un anno all’insegna dei giochi horror 2023!