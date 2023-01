Marvel snap: in arrivo pvp e series drop

Finalmente con la nuova patch in uscita, che era prevista per fine 2022, arriverà l’attesa modalità competitiva online di Marvel Snap.

Secondo Second Dinner, che ha fornito un’anteprima della patch, l’uscita sarebbe prevista per il 31 gennaio ma l’azienda si riserva di spostare eventualmente ancora la data dimostrando di tenere molto al funzionamento corretto della patch stessa.

Marvel Snap: PvP

Finalmente viene introdotta, per la gioia di tutti, la possibilità di giocare in modalità multiplayer e di sfidare i propri amici. Una cosa che mancava molto al titolo di carte a tema Marvel e che molti aspettavano per migliorare ancora di più un gioco che ha riscosso un grande successo fin dal primo momento in cui é uscito.

Marvel Snap: Series Drops

Questa tanto attesa patch introdurrà anche le Series Drop che aggiorneranno la rarità alle carte pubblicate mensilmente. Ciò permetterà ai giocatori di ottenerle sempre più facilmente e sarà possibile acquistarle con meno token al Token Shop. In sintesi quando le carte abbandonano le serie, diventano essenzialmente 10 volte più comuni nelle riserve del collezionista e molto più economiche.

Series drop marvel snap

Le carte della Serie 5 che passeranno alla Serie 4 sono:

Valchiria

Super-Skrull

Bast

Shuri

Pantera nera

Series drop marvel snap

Mentre le carte della Serie 4 che passano alla Serie 3 sono:

Luke Cage

Titania

Absorbing Man

She-Hulk

Le uniche carte che gli sviluppatori hanno preferito non far scendere di rarità sono i villains Thanos e Galactus. “Tutte le carte alla fine diventeranno facili da ottenere attraverso un numero sufficiente di lanci di serie” dichiara Second Dinner, guidata da Ben Brode uno dei principali artefici di Hearthstone. La società afferma anche che potrebbe non arrivare mai una modalità single player.

Ora per tutti i fan non resta che aspettare l’aggiornamento e divertirsi in sfide tra amici per questo gioco che ha trionfato nella categoria miglior gioco per Mobile agli ultimi Game Awards.